Premios Emmy 2026: favoritos, disputas ajustadas y posibles sorpresas en las categorías clave

La 78.ª edición de los Premios Emmy entra en su tramo decisivo con candidatos que aparecen claramente posicionados y otras categorías que anticipan una competencia más abierta. The Pitt, Pluribus, Widow’s Bay y Hacks concentran buena parte de la atención antes de la ceremonia prevista para el 14 de septiembre.

La carrera por los Premios Emmy 2026 comienza a definir sus principales favoritos. Entre las producciones dramáticas, The Pitt aparece como una de las candidatas más fuertes, mientras que en comedia Widow’s Bay parte con ventaja frente a títulos ya consolidados como Hacks, The Bear y Abbott Elementary. Los datos incluidos en el material difundido por Betsson muestran además una marcada diferencia entre algunos aspirantes en las categorías actorales.

En Mejor Serie Dramática, The Pitt encabeza las preferencias con una cuota de 1.10. Más atrás se encuentran Pluribus, con 8.00, y A Knight of the Seven Kingdoms, con 12.00. Slow Horses y Your Friends and Neighbours aparecen con 21.00, por lo que, según esas proyecciones, una victoria de cualquiera de estas dos producciones representaría un resultado menos esperado.

La ventaja de The Pitt no se limita a la competencia por Mejor Serie Dramática. Noah Wyle, protagonista de la producción, aparece al frente de la categoría Mejor Actor Principal de Drama, con una cuota de 1.02. Sus principales competidores mencionados en el documento son Gary Oldman, por Slow Horses, con 11.00; Sterling K. Brown, por Paradise, con 16.00; y Mark Ruffalo, por Task, con 21.00.

Entre las actrices, Rhea Seehorn se posiciona como principal candidata por su trabajo en Pluribus. La intérprete figura con una cuota de 1.10, por delante de Zendaya, nominada por Euphoria, con 7.00, y Keri Russell, de The Diplomat, con 9.00. Las cifras reflejan un escenario en el que algunas candidaturas llegan con una ventaja considerable antes de la ceremonia.

Widow’s Bay lidera una competencia fuerte en comedia

En Mejor Serie de Comedia, Widow’s Bay aparece como la producción mejor posicionada, con una cuota de 1.25. Hacks ocupa el segundo lugar con 4.00, mientras que The Bear y Abbott Elementary figuran más relegadas, ambas con 25.00. El panorama marca una diferencia respecto de ediciones anteriores, en las que varias de estas producciones tuvieron una presencia destacada.

La competencia individual también presenta dos nombres con amplia ventaja. Jean Smart, por Hacks, lidera la categoría Mejor Actriz de Comedia, mientras que Matthew Rhys, por Widow’s Bay, hace lo propio entre los actores. Ambos aparecen con una cuota de 1.02. Entre sus perseguidores figuran Elle Fanning, con 11.00; Lisa Kudrow, con 15.00; y Martin Short, por Only Murders in the Building, con 8.00.

Bad Bunny, protagonista de la antesala de los Emmy

La previa de la ceremonia principal ya dejó uno de los nombres destacados de esta edición. Durante el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, cuando se entregaron los primeros premios técnicos y artísticos de los Emmy, Bad Bunny ganó las siete categorías en las que estaba nominado por su presentación durante el medio tiempo del Super Bowl LX.

Esa producción obtuvo además el reconocimiento a Mejor Especial de Variedades en Vivo y se convirtió, según la información incluida en el documento, en apenas el segundo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en alcanzar el principal premio de esa categoría. El antecedente citado corresponde a la presentación de 2022 encabezada por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent.

Los resultados previos y las proyecciones sobre las categorías centrales configuran así una ceremonia con favoritos definidos, pero también con margen para resultados inesperados. The Pitt llega fortalecida tanto en la disputa por Mejor Serie Dramática como en las categorías actorales, mientras que Widow’s Bay busca imponerse en comedia y Pluribus mantiene presencia entre las producciones con mayores posibilidades. Las cuotas citadas corresponden a los datos de Betsson incluidos en el material original y permanecen abiertas, según ese documento, hasta el 14 de septiembre.