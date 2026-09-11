El Ministerio de Economía adjudicó $8,41 billones en títulos del Tesoro: logró un rollover del 103%

La Secretaría de Finanzas captó un valor efectivo adjudicado de $8,41 billones tras recibir ofertas por $14,17 billones en la licitación de instrumentos en pesos y dólar linked del 11 de septiembre de 2026.

Este viernes 11 de septiembre de 2026, la Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía, llevó a cabo la licitación por efectivo de instrumentos del Tesoro Nacional denominados en pesos y vinculados al dólar estadounidense (dólar linked).

Durante la jornada se recibieron un total de 5.010 ofertas por un valor efectivo ofertado de $14.165.947 millones (aproximadamente $14,17 billones). De dicho monto, las autoridades adjudicaron un total de $8.409.105 millones en valor efectivo (equivalente a $8,41 billones).

Desglose de la adjudicación por tipo de instrumento y moneda La demanda del mercado se canalizó a través de instrumentos en moneda local y títulos vinculados al tipo de cambio de referencia. Para las conversiones de los instrumentos denominados en moneda extranjera, se aplicó un tipo de cambio de $1.512,9956 por dólar estadounidense, correspondiente a la Comunicación "A" 3500 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) del 10 de septiembre de 2026.

1. Instrumentos denominados en pesos En el segmento en moneda nacional se registraron 4.588 ofertas, con un valor efectivo ofertado de $12.784.625 millones y un valor nominal ofertado (VNO) de $11.847.875 millones. Se adjudicó un valor efectivo total de $7.426.997 millones (VNO de $6.877.641 millones).

A tasa fija: La reapertura de la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos con vencimiento el 13 de noviembre de 2026 (S13N6) captó un valor efectivo adjudicado de $4.066.407 millones (VNO ofertado de $5.411.797 millones y VNO adjudicado de $3.858.364 millones). Presentó un precio de corte de $1.053,92 por cada VNO $1.000 y una TASA ERECTIVA ANUAL (TIREA) del 27,88% , alcanzando un VNO total en circulación de $10.558.364 millones .

La reapertura de la captó un valor efectivo adjudicado de (VNO ofertado de $5.411.797 millones y VNO adjudicado de $3.858.364 millones). Presentó un precio de corte de y una TASA ERECTIVA ANUAL (TIREA) del , alcanzando un VNO total en circulación de . Con ajuste por CER: La reapertura de la Letra del Tesoro Nacional en Pesos Ajustada por CER a descuento con vencimiento el 29 de enero de 2027 (X29E7) registró ofertas por VNO de $2.247.763 millones y adjudicó un valor efectivo de $688.925 millones (VNO adjudicado de $688.547 millones). El precio de corte fue de $1.000,55 con una TIREA del 5,50% , dejando el VNO en circulación en $6.788.547 millones .

La reapertura de la registró ofertas por VNO de $2.247.763 millones y adjudicó un valor efectivo de (VNO adjudicado de $688.547 millones). El precio de corte fue de con una TIREA del , dejando el VNO en circulación en . A tasa variable (TAMAR): En los títulos a tasa TAMAR, el Bono del Tesoro con vencimiento el 26 de febrero de 2027 (TMF27) adjudicó un valor efectivo de $1.389.349 millones (VNO adjudicado de $1.137.878 millones sobre un VNO ofertado de $2.183.729 millones) a un precio de corte de $1.221,00 y una TIREA del 30,55%, para un total en circulación de $6.137.877,90 millones. En tanto, el Bono del Tesoro con vencimiento el 30 de julio de 2027 (TML27) adjudicó un valor efectivo de $1.282.316 millones (VNO adjudicado de $1.192.852 millones frente a $2.004.586 millones ofertados) a un precio de $1.075,00 y TIREA del 31,66%, dejando un VNO en circulación de $6.792.851,94 millones. 2. Instrumentos Dólar Linked (vinculados al dólar estadounidense) En este grupo se captaron 422 ofertas, alcanzando un VNO ofertado de US$933 millones (valor efectivo de $1.381.322 millones) y una adjudicación total de US$665 millones en VNO, equivalentes a un valor efectivo adjudicado de $982.108 millones.