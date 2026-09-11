Polémica en Nueva York: acusan al alcalde Zohran Mamdani de reírse durante el homenaje a las víctimas del 11-S

Zohran Mamdani y Alexandria Ocasio-Cortez quedaron en el centro de una fuerte controversia durante el acto conmemorativo por el aniversario de los atentados del 11 de septiembre , realizado en el Monumento a las Víctimas del 11-S , en el bajo Manhattan. La polémica surgió cuando la transmisión televisiva mostró a una persona visiblemente conmovida y, casi inmediatamente después, enfocó al alcalde de Nueva York junto a la congresista.

En las imágenes, ambos parecían sonreír y reír mientras conversaban , aunque no podía escucharse qué estaban diciendo. El video provocó una ola de críticas en redes sociales. “ Vergonzoso ”, escribió Steve Guest, exalto funcionario del senador republicano Ted Cruz, quien agregó: “ AOC y Mamdani se ven felices ”.

Otra de las críticas más contundentes llegó de Meghan McCain, hija del fallecido senador republicano John McCain. “ ¿Por qué diablos se ríen estos dos? ”, cuestionó.

Sin embargo, no todos interpretaron las imágenes de la misma manera. Michael Ragusa, quien habría sido jefe de seguridad de quien fue alcalde de Nueva York en 2001, Rudolph Giuliani, aseguró que el video fue sacado de contexto y sostuvo que estuvo junto a los dos dirigentes durante el acto. “ Los videos donde (ellos) se ríen no son ciertos. Yo estuve parado junto a ellos todo el tiempo ”, afirmó en X.

Según su explicación, la cámara habría captado únicamente un instante particular: “ (Fue) justo en el momento en que lo saludó. Varios políticos, tanto republicanos como demócratas, se reían y bromeaban detrás de mí ”.

Además, durante otras partes de la ceremonia, Mamdani fue visto con semblante serio, ubicado entre la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y el primer caballero de Nueva York, William Hochul Jr.

Los polémicos dichos de Zohran Mamdani sobre el atentado a las Torres Gemelas

Antes de ser electo intendente, Mamdani había recibido críticas por contar una historia relacionada al atentado a las Torres Gemelas. En ese sentido, relató que una tía suya tenía miedo de usar hiyab en el subte después del 11 de septiembre de 2001.

Luego, se descubrió una foto de la hermana de su papá usando esta prenda, y fue así que lo acusaron de haber mentido al respecto. Sin embargo, Zohran explicó que, en realidad, esa tía de la que hablaba era una prima del papá.