El BRICS desafía al dólar: India impulsa un nuevo sistema de pagos

Nueva Delhi recibe este fin de semana a los líderes del bloque de países emergentes en una reunión marcada por las guerras de Irán y Ucrania.

India será sede este fin de semana de una nueva cumbre de los BRICS, con la participación de líderes de algunos de los principales países del bloque, entre ellos Rusia, China e Irán, en un encuentro atravesado por los efectos económicos de los conflictos internacionales y la búsqueda de nuevas herramientas para reducir la dependencia del dólar.

Uno de los temas centrales de la reunión será la forma en que los países integrantes realizan sus pagos y transacciones comerciales. En ese contexto, India llegará a Nueva Delhi con una propuesta concreta: conectar las monedas digitales de los miembros del BRICS para permitir operaciones directas en monedas locales, como rupias, yuanes o rublos, sin necesidad de pasar por el sistema basado en el dólar.

La propuesta de India para conectar las monedas digitales del BRICS La iniciativa apunta a construir una infraestructura común que facilite los pagos entre empresas y entidades financieras de los países del bloque. No se trata de crear una moneda única, una posibilidad que quedó relegada dentro de las discusiones del grupo, sino de desarrollar un mecanismo que permita conectar los sistemas existentes.

La idea funciona como una especie de red o “tubería” para que los pagos puedan realizarse directamente entre las diferentes monedas nacionales. De esa manera, una compañía india podría pagar a una empresa china en yuanes o rupias mediante sistemas interoperables, sin tener que recurrir necesariamente al dólar como moneda intermedia.

El debate adquiere especial relevancia en un contexto de creciente tensión geopolítica y sanciones económicas. Los países del BRICS buscan alternativas que les permitan mantener sus intercambios comerciales y financieros incluso frente a restricciones sobre determinados sistemas internacionales de pagos.