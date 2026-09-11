El BRICS desafía al dólar: India impulsa un nuevo sistema de pagos
Nueva Delhi recibe este fin de semana a los líderes del bloque de países emergentes en una reunión marcada por las guerras de Irán y Ucrania.
India será sede este fin de semana de una nueva cumbre de los BRICS, con la participación de líderes de algunos de los principales países del bloque, entre ellos Rusia, China e Irán, en un encuentro atravesado por los efectos económicos de los conflictos internacionales y la búsqueda de nuevas herramientas para reducir la dependencia del dólar.
Uno de los temas centrales de la reunión será la forma en que los países integrantes realizan sus pagos y transacciones comerciales. En ese contexto, India llegará a Nueva Delhi con una propuesta concreta: conectar las monedas digitales de los miembros del BRICS para permitir operaciones directas en monedas locales, como rupias, yuanes o rublos, sin necesidad de pasar por el sistema basado en el dólar.
La propuesta de India para conectar las monedas digitales del BRICS
La iniciativa apunta a construir una infraestructura común que facilite los pagos entre empresas y entidades financieras de los países del bloque. No se trata de crear una moneda única, una posibilidad que quedó relegada dentro de las discusiones del grupo, sino de desarrollar un mecanismo que permita conectar los sistemas existentes.
La idea funciona como una especie de red o “tubería” para que los pagos puedan realizarse directamente entre las diferentes monedas nacionales. De esa manera, una compañía india podría pagar a una empresa china en yuanes o rupias mediante sistemas interoperables, sin tener que recurrir necesariamente al dólar como moneda intermedia.
El debate adquiere especial relevancia en un contexto de creciente tensión geopolítica y sanciones económicas. Los países del BRICS buscan alternativas que les permitan mantener sus intercambios comerciales y financieros incluso frente a restricciones sobre determinados sistemas internacionales de pagos.
Las guerras y el impacto sobre la economía mundial
La cumbre se desarrollará en medio de un escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania y el conflicto en Irán, dos focos que generan consecuencias directas sobre el comercio y los mercados energéticos. Con el estrecho de Ormuz cerrado desde febrero y el precio del petróleo nuevamente por encima de los USD 100 por barril, la cuestión energética se convirtió en una de las principales preocupaciones para varias de las economías representadas en el encuentro.
Para algunos miembros del bloque, la posibilidad de contar con canales de pago alternativos también tiene un componente estratégico: poder cobrar y realizar operaciones comerciales sin depender exclusivamente de mecanismos que puedan verse afectados por sanciones o restricciones internacionales.
El desafío de los BRICS al predominio del dólar
La intención de reducir el uso del dólar no es nueva dentro de los BRICS. Sin embargo, la propuesta que India llevará a la cumbre busca avanzar desde las declaraciones políticas hacia una infraestructura concreta que permita ampliar el comercio en monedas nacionales.
El desafío será lograr que sistemas financieros y monedas digitales de países con economías, regulaciones y niveles de desarrollo tecnológico diferentes puedan operar de manera conectada.
La reunión en Nueva Delhi pondrá así sobre la mesa una discusión que excede al BRICS: cómo se organizarán los pagos internacionales en un mundo cada vez más fragmentado por las guerras, las sanciones y la competencia entre las grandes potencias.