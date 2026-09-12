"Me sentí muy incómoda": la estremecedora denuncia contra Axel que destapa una deuda millonaria

La vestuarista detalló episodios de tensión en un hotel y advirtió sobre el entorno cercano del músico tras llevar el tema a los medios.

El caso quedó en manos de los estudios de abogados tras fracasar las reuniones privadas. / Archivo MDZ

Axel quedó en el centro de una fuerte controversia tras salir a la luz una denuncia pública y judicial en su contra. Griselda María, ex asesora de imagen del cantante, rompió el silencio en LAM para reclamar una deuda millonaria y detallar episodios que traspasaron el plano estrictamente laboral.

Según relató la vestuarista, el conflicto comenzó cuando exigió el pago por sus servicios prestados desde 2024. La cifra actualizada ascendería a unos 44 millones de pesos. Sin embargo, con el paso de las semanas, la dinámica comercial derivó en situaciones de absoluta incomodidad personal.

La denunciante recordó un encuentro a solas durante una prueba de vestuario que cambió de forma drástica la percepción que tenía sobre el músico. "Fue más allá, me sentí muy incómoda, una situación que traspasó los límites de mi persona", reveló ante las cámaras.

La ex vestuarista rompió el silencio para exigir el cobro de sus trabajos. Captura LAM A esto se sumó el envío de material que ella interpretó como una presión psicológica. "Me estaba amedrentando", afirmó Griselda tras exhibir mensajes donde el intérprete le aconsejaba "no cargar una mochila" y escuchar a su corazón antes de accionar legalmente.

Los mensajes enviados por WhatsApp forman parte del expediente llevado a la televisión. Captura de Instagram Ante la falta de acuerdo entre los abogados, la asesora de imagen fue contundente sobre la necesidad de que el entorno del artista intervenga con asistencia profesional.