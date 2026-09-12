El regreso más esperado: Axel brilló en Maipú con un recital inolvidable y emocionante para sus fanáticos mendocinos

Tras siete años sin lanzar un álbum de estudio, el artista presentó su disco más personal ante un estadio colmado. Aquí la cobertura completa del evento.

Axel volvió a reencontrarse con el público mendocino este viernes 11 de septiembre a las 22 en las instalaciones del Arena Maipú Teatro. En el marco de su esperada gira Así Vivir Tour, el cantautor repasó sus grandes éxitos e interpretó de manera oficial las canciones de su reciente álbum titulado Vuelve.

Axel cantó sus mayores éxitos ante una sala llena en el Arena Maipú Teatro. Maru Mena MDZ La velada significó la vuelta del artista a la provincia tras un intenso recorrido internacional que incluyó más de 70 presentaciones. En esta oportunidad, el concierto ofreció una atmósfera cálida donde la audiencia acompañó cada una de sus interpretaciones.

Axel enamoró a todo Mendoza El repertorio estuvo enfocado en su nuevo trabajo discográfico aunque no faltaron para nada las clásicas canciones de su extensa carrera como artista. El evento comenzó con Somos uno, Miradas y Te voy a amar para luego continuar con tiernas y emotivas canciones que emocionaron hasta las lágrimas a los presentes. La lista de temas siguió con: El motivo, Me puedes de punta a punta, ¿Y qué?, Asi vivir, Tu calor y muchas más.

El público mendocino disfrutó por primera vez en vivo del repertorio de Vuelve. Maru Mena MDZ En varias ocasiones, el famoso cantautor se tomó tiempo para hablar con todos sus fanáticos presentes en el Arena Maipú Teatro e, incluso, aseguró que Mendoza es una de sus provincias favoritas del país y siempre adora volver por la forma en que lo reciben. El cariño por la provincia se vio claro cuando, casi llegado el final, Axel volvió al escenario tras cantar Celebra la vida para cantar Otoño en Mendoza y hacer vibrar a todos los corazones mendocinos con una de las canciones más importantes de la historia provincial.

El final del emotivo recital no llegó solo. Tu amor por siempre fue la canción que sirvió como broche de oro para la despedida de Axel a Mendoza, pero no estuvo solo en el escenario porque dio a conocer que un hombre de entre el público le había entregado una carta muy particular.