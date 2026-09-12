Salieron a la luz los detalles de las infidelidades de Andrés Gil y Gimena Accardi a un año de la polémica

En SQP, confirmaron los rumores de un viejo affaire que dinamitó la relación entre las parejas de Cande Vetrano y Nicolás Vázquez.

La despedida de soltera de Lali Espósito expuso la ruptura de un grupo de amigas que parecía inquebrantable en el ambiente del espectáculo. Mery del Cerro, Candela Vetrano y un par de mujeres más armaron las valijas para celebrar, pero la ausencia de Gimena Accardi no pasó desapercibida.

Aunque Mery intentó poner paños fríos, asegurando que simplemente no podían viajar todas y que seguían siendo un gran grupo, la realidad que se esconde detrás es mucho más cruda. En SQP (América TV) Yanina Latorre fue al hueso y confirmó lo que venía siendo un secreto a voces: a Gimena la "limpiaron" de ese círculo íntimo tras salir a la luz su vínculo amoroso con Andrés Gil, el marido de Candela Vetrano.

Los detalles de la supuesta infidelidad Según detalló la conductora, la infidelidad se concretó mientras Andrés y Gimena compartían escenario y trabajaban juntos durante más de un año. La situación adquiere un tono aún más delicado si se tiene en cuenta que el director de esa misma obra, y quien le pagaba el sueldo a Gil, era el propio Nicolás Vázquez.

El engaño caló hondo no solo por el plano amoroso, sino porque ambas parejas se mostraban inseparables, compartían todos los cumpleaños y forjaban una amistad de años. Para sumar mayor dramatismo, el panel destacó el doloroso contexto en el que ocurrió todo, remarcando que Vetrano venía de transitar el nacimiento de su hijo.

Gimena Accardi y Andrés Gil protagonizaron "En otras palabras". Archivo MDZ Acorralado por la presión mediática y los rumores crecientes, Andrés Gil finalmente rompió el silencio en una nota y, al no desmentir la situación, terminó por confirmar el secreto que el entorno venía guardando bajo siete llaves. El actor reconoció abiertamente que fue una situación "muy incómoda para todos" y confesó que puertas adentro ya aclaró con su mujer todo lo que había que aclarar en su debido momento.