Evangelina Anderson sorprendió con un conjunto de lencería y dejó a todos con la boca abierta

Este jueves, la modelo revolucionó Instagram al publicar una foto con un conjunto de lencería negra.

Evangelina Anderson se llevó todas las miradas con una de sus últimas fotos en Instagram.

Cada vez que Evangelina Anderson comparte una nueva imagen en Instagram, la publicación rápidamente recibe miles de reacciones. La modelo cuenta con más de 4 millones de seguidores en la red social y suele llamar la atención con el contenido que comparte.

En los últimos días, la exparticipante de MasterChef Celebrity había deslumbrado en la gala de Fundaleu con un llamativo vestido dorado brillante. El video no tardó en llenarse de elogios de sus fanáticos.

Este fue el outfit que Evangelina Anderson eligió para la gala de Fundaleu Ahora, Anderson volvió a sorprender con una imagen que compartió en sus historias de Instagram y que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Frente al espejo, la modelo se tomó una foto en la que lució un conjunto de lencería negro con transparencias, dejando en primer plano su look y su figura.