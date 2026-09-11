Juana Viale y Andy Kusnetzoff juegan sus fichas más fuertes con invitados picantes para ganar el rating

Juana Viale y Andy Kusnetzoff vuelven a cruzarse este sábado en la pantalla chica. ¿Quiénes estarán en "PH, Podemos Hablar" y en "La noche de Mirtha"?

Este sábado 12 de septiembre, Telefe y Eltrece volverán a enfrentarse por el rating con dos de los clásicos de la televisión argentina. Por un lado, Andy Kusnetzoff estará al frente de una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, mientras que Juana Viale reemplazará a su abuela, Mirtha Legrand, en La Noche de Mirtha, debido a la internación de la diva.

En PH, Podemos Hablar, Kusnetzoff recibirá a una mesa integrada por Pablo Migliore, Analía Franchín, Pamela David, Fernán Mirás y Tamara Paganini. Como es habitual en el ciclo, los invitados compartirán distintas experiencias de sus vidas y protagonizarán las clásicas conversaciones y dinámicas que propone el programa.

Los invitados de PH, Podemos Hablar. Instagram Telefe. Del otro lado estará La Noche de Mirtha, que esta vez tendrá a Viale nuevamente como conductora. La actriz y conductora compartirá la mesa con Luis Machín, Gladys “La Bomba” Tucumana, Hernán Lacunza, Ingrid Grudke y Osvaldo Bazán.

La competencia llega además con un antecedente reciente favorable para PH, Podemos Hablar. En la última emisión, el ciclo de Telefe se impuso con 7,7 puntos de rating, mientras que La Noche de Mirtha quedó en 3,5 puntos, por lo que este sábado ambos programas volverán a medir fuerzas para intentar quedarse con el público de la noche.