La conmovedora confesión en vivo de Juana Viale sobre sus hijos

La conductora de Almorzando con Juana habló sobre la crianza de sus hijos y dejó una emotiva frase al aire.

Juana Viale habló sobre la crianza y el crecimiento de sus hijos en Almorzando con Juana.

Juana Viale suele ser muy reservada a la hora de hablar de su intimidad y, especialmente, de sus hijos. Sin embargo, durante la última emisión de Almorzando con Juana, la conductora se permitió compartir una escena familiar y contó qué siente al ver crecer a sus hijos y atravesar nuevas etapas en sus vidas.

El momento se produjo mientras la presentadora y Jimena Monteverde preparaban los tragos para los invitados del programa. En medio de la conversación, la cocinera le consultó a la actriz: "¿Charlan, por ejemplo, antes de ir a dormir con Alí?". "Mucho. Últimamente pasa algo y es que están sucediendo buenas charlas en la comida con los chicos", confesó Viale.

Esto fue lo que contó Juana Viale en Almorzando con Juana sobre sus hijos A partir de esa respuesta, Monteverde destacó la importancia de mantener un diálogo abierto con los hijos. "¡Qué lindo que es tener charlas con los hijos!", expresó la chef. "Para mí una de las cosas más importantes de la vida es hablar con los chicos todo, sin tapujos y que tengan la confianza de hablar todo con los padres", añadió la cocinera.

Las palabras de la chef llevaron a Juana a revelar una situación personal que la había llenado de orgullo. "El domingo pasado, mi hijo Silvestre tuvo la exposición de su trabajo, lo vi hablar replantado", contó la conductora. Lejos de ocultar su emoción, resumió el momento con una frase que dejó en claro cómo está viviendo esta etapa junto a sus hijos: "Están pasando cosas muy hermosas, por suerte".

La conductora compartió un emotivo momento familiar. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "¿Qué sentís cuando los ves crecer así?", le consultó Jimena Monteverde. La respuesta de la conductora fue breve, pero contundente: "Que algo hice bien".