Una famosa actriz rompió el silencio y expuso el lado más oscuro del escándalo que arruinó su vida

En Desencriptados, la reconocida artista abrió su corazón y se refirió a uno de los momentos más complicados de su vida.

Gisela Bernal volvió a hablar de uno de los momentos más controvertidos de su vida y se refirió a su vínculo con Ariel Diwan, la relación que mantuvieron durante años y el escándalo que terminó desatándose alrededor de la paternidad de su hijo. La bailarina fue entrevistada por Darian "Rulo" Schijman en Desencriptados, el ciclo de Infobae, donde repasó distintos aspectos de aquella historia.

Al reconstruir cómo había comenzado su relación con el empresario, la actriz reconoció que se trató de una situación que hoy observa con autocrítica. "Él estaba casado y yo estaba con él. Error garrafal de mi vida", admitió la artista. Luego explicó que estuvieron vinculados durante cuatro años y que la relación se desarrolló de manera clandestina. "No era una pareja abierta en sí misma, porque me parece que la esposa de él nunca se enteró de que tenía una pareja abierta. A él no le importaba nada, básicamente", aseguró la invitada en la entrevista.

Gisela Bernal fue entrevistada por Darian "Rulo" Schijman. Instagram Giselabernaloficial. La historia tomó otra dimensión cuando Bernal quedó embarazada. La bailarina aseguró que en ese momento se encontraba soltera y explicó por qué jamás imaginó que Diwan pudiera ser el padre. Ante la consulta de Rulo sobre si alguna vez había dudado de la paternidad, fue contundente: "No, porque la persona con la que yo estuve no podía tener hijos, que es el papá de mi hijo". Enseguida aclaró quién era ese hombre y detalló cómo era su vínculo: "Yo estuve 8 años con el papá de mi hijo, no en pareja formal. Éramos amigos. No creía en la fidelidad en sí misma".

El conflicto se hizo público cuando Diwan decidió someterse a un estudio de ADN sin que la bailarina tuviera acceso al resultado. "Hasta que él vino un día con un ADN que le había hecho por su cuenta. Yo nunca lo vi a ese resultado. A mí no me lo mostró, me lo dijo nada más", recordó la actriz. "Siempre la culpable yo, pero nadie pensaba que él también salía con dos o más. Él era casado", cuestionó la artista.

La bailarina recordó su conflictiva relación con Ariel Diwan. Instagram Giselabernaloficial. Con el paso del tiempo, Bernal describió las consecuencias que tuvo aquella situación para todas las personas involucradas. "Fue una situación horrible y muy violenta. Fue destructivo a nivel emocional de todas las personas involucradas", recordó la bailarina.