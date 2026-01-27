Tras los rumores, Gisela Bernal rompió el silencio sobre su supuesto romance en Mendoza: "Hicimos otros..."

La bailarina se encuentra haciendo temporada teatral en la provincia y confesó su verdadero vínculo con el hijo de Paulo Kablan, Facundo.

Mendoza se encuentra nuevamente en la boca del espectáculo. En la noche del lunes, Pilar Smith anticipó en LAM (América TV) el supuesto romance de Gisela Bernal y Facundo Kablan, hijo del periodista de policiales, Paulo Kablan.

Luego de la noticia, la bailarina, quien se encuentra realizando la obra de teatro "Vos, yo y el otro", habló con MDZ Show y puso fin a los rumores. ¿Qué dijo la rubia?





La palabra de Gisela: "Es divino" Tras un dialogo vía Instagram, la actriz expresó: "Facu es amigo, estuvo unos días por acá, fuimos a cenar juntos... es divino".

image Gisela Bernal desmintió los rumores. Instagram @giselabernaloficial Tras confirmar el encuentro como amistoso, desmintió tajantemente la versión que aseguraba besos y una supuesta cercanía romántica: "No, esa parte es inventada. Somos amigos".