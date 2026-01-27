Presenta:

Mdz Show

Gisela Bernal

Tras los rumores, Gisela Bernal rompió el silencio sobre su supuesto romance en Mendoza: "Hicimos otros..."

La bailarina se encuentra haciendo temporada teatral en la provincia y confesó su verdadero vínculo con el hijo de Paulo Kablan, Facundo.

Julieta Navarro

La actriz terminó con los rumores.&nbsp;

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Mendoza se encuentra nuevamente en la boca del espectáculo. En la noche del lunes, Pilar Smith anticipó en LAM (América TV) el supuesto romance de Gisela Bernal y Facundo Kablan, hijo del periodista de policiales, Paulo Kablan.

Luego de la noticia, la bailarina, quien se encuentra realizando la obra de teatro "Vos, yo y el otro", habló con MDZ Show y puso fin a los rumores. ¿Qué dijo la rubia?

Según la angelita, ambos estaban en una bodega de la provincia "a los besos", y que, en palabras de testigos, la bailarina y el joven cocinero se encontraban con " varias copas de vino encima... muy cerca".

La palabra de Gisela: "Es divino"

Tras un dialogo vía Instagram, la actriz expresó: "Facu es amigo, estuvo unos días por acá, fuimos a cenar juntos... es divino".

image
Gisela Bernal desmintió los rumores.

Tras confirmar el encuentro como amistoso, desmintió tajantemente la versión que aseguraba besos y una supuesta cercanía romántica: "No, esa parte es inventada. Somos amigos".

image
Gisela afirmó que solo son amigos.

Tras los dichos en LAM, la bailarina no dudó en "agradecer la difusión". Mientras tanto, continuará en la provincia realizando temporada teatral hasta marzo.

