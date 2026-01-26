Romance mediático en Mendoza: una famosa actriz, a los besos con el hijo de un reconocido periodista

Versiones cruzadas rodean a la bailarina y al hijo de un periodista de policiales. Mientras testigos aseguran haberlos visto cariñosos entre copas, él rompió el silencio.

El verano y las temporadas teatrales suelen ser el escenario perfecto para el nacimiento de nuevos amores y, esta vez, Mendoza habría sido testigo de un acercamiento tan inesperado como explosivo. Los protagonistas de este rumor son la bailarina Gisela Bernal y Facundo Kablan, el hijo del periodista Paulo Kablan.

La información salió a la luz en un programa de espectáculos, donde las panelistas aseguraron que la pareja fue vista en una situación muy comprometedora durante una visita a una exclusiva bodega mendocina.

"Estaban a los besos" Embed - Romance inesperado en Mendoza: vieron a los besos a una actriz y al hijo de un reconocido periodista Gisela Bernal, quien se encuentra instalada en la provincia cuyana realizando temporada teatral con Vos, yo y el otro, habría coincidido con Facundo en un evento distendido. Según relató Pilar Smith en LAM (América TV), lo que comenzó como una charla de amigos habría subido de temperatura con el correr de las horas y el vino.

"Nos contaron que estaban a los besos", aseguraron al aire, detallando que quienes presenciaron la escena en la bodega vieron la romántica escena entre la bailarina y el joven cocinero. "Con varias copas de vino encima, se los vio muy cerca".

La palabra de Facundo ANOCHE MIÉRCOLES 21-1 NOS VEMOS HOY MENDOZA Jueves 22-1 a las 22 hs .Nos vemos esta se Gisela Bernal en la provincia, haciendo temporada teatral. Créditos: Instagram A pesar de la contundencia de los relatos de los testigos, la versión oficial por parte de los protagonistas es muy diferente. Al ser consultado por los rumores de romance, Facundo Kablan negó categóricamente tener un vínculo amoroso con la reina del Bailando.