El triste y desgarrador posteo del Turco Naim tras una irreparable pérdida: "Parece mentira"

El Turco Naim decidió compartir su tristeza en las redes sociales y conmovió a sus seguidores con una sentida publicación.

El Turco Naim pasó por PH, Podemos Hablar, y sus declaraciones sobre la separación con Emilia Attias se viralizaron. Luego de esto, sorprendió a sus seguidores con un posteo que emocionó a todos y que muestra el dolor que siente por una irreparable pérdida.

El querido humorista se encuentra pasando el duelo por la muerte de su papá y decidió compartir una publicación por primera vez en sus redes sociales. Según las declaraciones del artista, su padre se fue hace un mes y la dedicatoria se llenó de reacciones de seguidores y también de amigos que le enviaron fuerzas al Turco en medio del triste dolor que está sintiendo.

"Parece mentira que haya pasado un mes. Te siento cerca papiii. Cada momento. Me estás guiando. Creo que te fuiste para estar directamente cuidándome", expresó en el inicio del escrito que compartió junto a una imagen de su padre donde en el fondo se puede ver el mar.

El desgarrador posteo del Turco Naim por la muerte de su padre El Turco Naim sobre el fallecimiento de su papá. Instagram / @turconaimok. Luego, agregó: "Siempre tuviste la palabra justa. Aún hoy cuando no estas pero te pienso". Sin duda alguna, la pérdida de un familiar y más de un padre o de una madre duele profundamente.