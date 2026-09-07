Eduardo Feinmann cruzó con todo a Alberto Fernández tras una declaración que generó polémica en redes

Eduardo Feinmann no dudó en apuntar duramente contra el expresidente tras las declaraciones que realizó en un conocido programa.

Luego de la cadena nacional que Javier Milei realizó sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Alberto Fernández salió a cuestionarlo duramente en un programa. El exmandatario cuestionó, entre los temas, la compra de los aviones F-16 y también expresó que Reino Unido se puede quedar tranquilo.

Alberto Fernández dejó en claro que Argentina no se encuentra armada y, por ende, no representa una amenaza para Inglaterra: "Que no se preocupe por eso, porque la Argentina está absolutamente desarmada porque, entre otras cosas, Milei compró 24 aviones que son un vejestorio, que no sirven para nada".

Sobre los F-16, sostuvo que "vinieron sin ninguna tecnología porque les quitaron toda la tecnología de la OTAN antes de venir a la Argentina. En verdad, los ingleses no tendrían que preocuparse por eso. Tenemos que preocuparnos nosotros por tener un presidente tan delirante, tan absurdo, tan ridículo".

Eduardo Feinmann apuntó contra Alberto Fernández Eduardo Feinmann destrozó a Alberto Fernández. X / @edufeiok. Eduardo Feinmann no dudó en cuestionar duramente las declaraciones del expresidente del país con un posteo contundente: "Alberto Fernández, el peor presidente de la Argentina, se pone del lado inglés y les dice que no se preocupen. Un verdadero vende patria", cerró el periodista en su publicación de la red social X (antes Twitter).

El gesto de Eduardo Feinmann que se viralizó en redes Eduardo Feinmann mostró en su programa de A24 una remera que hacía alusión a la famosa bandera que los jugadores mostraron luego del partido frente al seleccionado inglés en la Copa del Mundo 2026: "Esta bandera no es solamente de los jugadores, o de la hinchada, es de todos nosotros. Es un sentimiento de todos nosotros".