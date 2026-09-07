En medio del conflicto por Malvinas, Alberto Fernández dijo que Argentina "está desarmada" y Javier Milei lo cruzó

Alberto Fernández salió a cuestionar los anuncios de Javier Milei sobre los reclamos por la soberanía argentina de las Islas Malvinas y puso el foco en la política de defensa del Gobierno. El expresidente calificó de “show” la cadena nacional del jueves, acusó al mandatario de actuar por oportunismo político y cuestionó especialmente la compra de los aviones F-16.

Para Fernández, la Argentina se encuentra en una posición militar que no representa una amenaza para el Reino Unido. “Que no se preocupe [Inglaterra] por eso, porque la Argentina está absolutamente desarmada porque, entre otras cosas, Milei compró 24 aviones que son un vejestorio, que no sirven para nada”, lanzó.

Además, calificó la adquisición de los cazas como “un desfalco” y sostuvo: “Son aviones de 40 años que vinieron sin ninguna tecnología porque les quitaron toda la tecnología de la OTAN antes de venir a la Argentina. En verdad, los ingleses no tendrían que preocuparse por eso. Tenemos que preocuparnos nosotros por tener un presidente tan delirante, tan absurdo, tan ridículo”.

El exjefe de Estado también puso en duda que Washington vaya a modificar su posición histórica sobre la disputa por las islas a partir de los anuncios de Milei. “Es parte de toda la ficción en la que Milei pretende meter a la Argentina”, insistió y siguió: “O sea, ¿alguien seriamente piensa que Estados Unidos se va a enfrentar a Inglaterra? ¿Va a venir a decirnos ahora que tiene la razón Argentina? No lo hizo nunca".

Fernández destacó que “Estados Unidos e Inglaterra tienen intereses mucho más profundos”. “¿Ustedes piensan que esa sociedad se va a disolver por Malvinas?”, señaló y agregó: “Eso lo creyeron solamente dos energúmenos: uno se llamó [Leopoldo] Galtieri y el otro se llamó Milei. Es ridículo todo esto”.

En ese contexto, también relativizó las sanciones anunciadas por el Gobierno contra las compañías o Estados que realicen actividad ilegal en la zona. Según Fernández, “son cosas que ya ocurrieron”. “Una de esas empresas fue sancionada en mi gestión con 20 años de inhabilitación para operar en Argentina”, aseguró, en diálogo con Radio con Vos.

El expresidente cuestionó además el anuncio de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y sostuvo que la obra había sido ordenada durante su propia gestión. “La base militar de Tierra del Fuego la ordené construir yo. ¿Con qué se construía esa base? Con el Fondef. El Fondo para la Defensa, el Fondef, lo diluyó Milei y la base militar la dejó de construir. Cuando apareció en la base militar, Milei fue acompañado por la jefa del Comando Sur para decir que esa iba a ser una base conjunta norteamericana y argentina”, dijo.

La reacción de Javier Milei

Los RT de Milei para responderle a Alberto Fernández

El líder libertario no se quedó atrás. Si bien no escribió un texto propio, aprovechó su cuenta de X para repostear comentarios de cuentas afines para responderle a Alberto Fernández.

El presidente tomó la frase de que Argentina "está desarmada" para considerarlo como una acción que solo lo favorecerá electoralmente: "Necesitamos una de estas por mes en 2027 , para refrescar la memoria. Hay que darle cámara La gente olvida muy rápido lo que fue MILEI 2027".

A su vez, le dio RT a otra publicación con duros términos contra el peronista: "Qué tipos de mierda los K se jactan de vaciar al país en todo sentido. Acá la mierda humana les está diciendo a los ingleses entre líneas nosotros los K hicimos bien la tarea para defender sus intereses. Nunca más de acuerdo con la reconstrucción de las fuerzas armadas que está llevando adelante Milei".