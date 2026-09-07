Nueva encuesta de cara a 2027: Milei queda arriba de Kicillof, pero por muy poco

Una nueva encuesta analizó el escenario político y económico de la Argentina y dejó varios datos para seguir de cerca de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La encuesta fue realizada por Zentrix Consultora, que llevó adelante el relevamiento entre el 25 y el 31 de agosto de 2026, con 1.466 casos de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El estudio incluyó a mayores de 16 años con acceso a internet y se realizó mediante un cuestionario online autoadministrado.

El estudio abordó distintas aristas, desde la situación económica personal y nacional hasta la aprobación del Gobierno y la imagen de los principales dirigentes. Uno de sus bloques está dedicado específicamente a las elecciones presidenciales de 2027, con preguntas sobre la continuidad del modelo económico, la paciencia para esperar resultados y el potencial de voto de distintas figuras políticas.

En ese escenario, Javier Milei aparece primero entre quienes aseguran que lo votarían. El 26,5% respondió que seguramente elegiría al Presidente en 2027, mientras que otro 13,2% señaló que podría hacerlo. En el otro extremo, el 54,8% dijo que jamás lo votaría.

Axel Kicillof queda prácticamente empatado: 25,9% asegura que lo votaría, 18,9% podría hacerlo y 52,7% afirma que jamás lo elegiría. La diferencia entre ambos en el denominado voto seguro es de apenas 0,6 puntos porcentuales.

La medición no representa una simulación de primera vuelta, ya que cada dirigente fue evaluado individualmente. Detrás de Milei y Kicillof aparece Patricia Bullrich, con 19,3% que seguramente la votaría, 27,7% que podría hacerlo y 50,5% que jamás la elegiría.

Más atrás quedan Myriam Bregman, con 11,9% de voto seguro, 30,9% que podría votarla y 51,7% que jamás lo haría, y Victoria Villarruel, con apenas 5,9% de voto seguro, 25,3% de potencial y un rechazo electoral del 62,8%. Ninguno de los cinco dirigentes medidos llega así al 30% de voto asegurado.

Qué dice la encuesta sobre el modelo económico de cara a 2027

Otro de los datos centrales aparece cuando se pregunta qué debería ocurrir con el rumbo económico en las próximas presidenciales. El 59,8% quiere que cambie el modelo económico, mientras que 38,7% prefiere que continúe y 1,5% no respondió.

La diferencia se hace mucho más marcada según la clase social. Entre los sectores altos, el 60,7% quiere sostener el actual modelo y 36,8% cambiarlo. En la clase media las posiciones están prácticamente divididas, con 49,5% a favor de la continuidad y 50,1% por un cambio. Entre los sectores bajos, en cambio, 72,6% reclama un cambio de modelo y solo 25,3% pretende mantenerlo.

El escenario económico ayuda a entender esa respuesta. El 81,2% de los consultados considera que su salario no le está ganando a la inflación, frente a apenas 14,3% que afirma lo contrario. Incluso entre quienes votaron al oficialismo en las elecciones legislativas de 2025, 61,2% sostiene que sus ingresos pierden contra la suba de precios. Entre los votantes opositores, ese porcentaje asciende a 95,2%.

La encuesta también mostró que casi seis de cada diez consultados quieren un cambio en el modelo económico de cara a las próximas presidenciales. Zentrix

A esto se suma la situación de los ingresos mensuales. El 65% ya agotó sus ingresos al llegar al día 20 del mes, mientras que solo 22,9% consigue llegar a fin de mes y otro 10,7% afirma que, además, puede ahorrar.

En ese contexto, más de la mitad asegura que ya no está dispuesta a seguir esperando. El 53,2% respondió que “ya se le acabó la paciencia” para aguardar resultados económicos del Gobierno. En cambio, 22,9% afirma que ya está viendo esos resultados, 8,1% esperaría hasta fin de año, 4,8% hasta mediados de 2027 y 11% hasta las próximas elecciones presidenciales.

Cómo está la imagen de Milei, Kicillof y los demás dirigentes

La segunda parte de la encuesta se concentra en la imagen pública. En el caso de Javier Milei, la valoración positiva alcanza el 32,7%, producto de 20,1% que considera su imagen “muy buena” y 12,6% que la califica como “buena”. La negativa llega al 56,4%, mientras que 10,4% mantiene una opinión regular.

Axel Kicillof registra una imagen positiva de 36,2%, frente a 50,5% de negativa y 12,6% regular. Su valoración presenta además un fuerte contraste según la clase social: alcanza el 48,9% de positiva entre los sectores bajos, pero cae al 24,7% entre los de mayores ingresos.

En el caso de Patricia Bullrich, la imagen positiva llega al 37,2%, con 49,8% de negativa y 12,4% regular. A pesar de superar tanto a Milei como a Kicillof en valoración positiva, su porcentaje de voto seguro para 2027 queda bastante más abajo, en 19,3%.

La encuesta midió además la imagen de Milei, Kicillof, Bullrich, Bregman y Villarruel y expuso fuertes diferencias entre valoración y potencial electoral.

La dirigente con mejor imagen positiva entre las cinco figuras evaluadas es Myriam Bregman, con 41,3%, aunque su valoración negativa también es elevada y llega al 44,2%. Su potencial electoral muestra una diferencia considerable: solo 11,9% asegura que la votaría en 2027.

Finalmente, Victoria Villarruel registra los números más bajos en valoración positiva: 18,9%, frente a 55,3% de imagen negativa y 23,7% regular. La vicepresidenta también aparece última entre las figuras medidas cuando se consulta por voto seguro para las próximas presidenciales.