Un famosísimo y querido actor anunció que se separó tras 35 años de relación

Un actor decidió comunicar en un conocido programa que se encuentra separado de su pareja tras años de relación.

El mundo de la farándula quedó sorprendido luego de que un querido actor anunciara que se encontraba separado de su mujer, con quien tuvo una relación de 35 años. El hombre visitó un conocido programa de televisión y allí decidió confirmar que se encontraba soltero.

Se trata nada más y nada menos que de Martín Seefeld, actor de Los Simuladores y otras producciones audiovisuales de primer nivel. Juana Viale le expresó: "Vos también estás casado hace millones de años" y esto fue la frase que detonó la confesión del querido artista.

"Yo estoy separado hace un año... Estuve en pareja 35 años y tenemos dos hijos hermosos", comentó Martín sobre la separación con Valeria, su exmujer. También destacó que "en la vida todo puede suceder. La vida tiene procesos y tiene momentos que uno tiene que respetarse y es normal que suceda. Haber estado en pareja 35 años y tener dos hijos divinos...".

Martín Seefeld, el actor que anunció que se encuentra separado hace un año "Como digo siempre, creo que hay que respetar esos procesos porque tiene que ver con el crecimiento de cada uno. Todo se tiene que hacer con amor, con respeto y entender que uno puede no estar en pareja, pero que hay una famiia", comentó el artista.