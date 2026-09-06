TikTok renueva sus comentarios con notas de voz, encuestas y fotos dinámicas

A través de la red TikTok , la plataforma habilitó herramientas para enviar notas de voz, crear encuestas y sumar fotos dinámicas, transformando el espacio de comentarios en una de las funciones centrales de las redes sociales .

La actualización técnica busca que las zonas de respuesta funcionen como espacios de intercambio directo donde los usuarios permanezcan conversando por más tiempo. Al integrar recursos sonoros y visuales, la empresa traslada el eje del debate desde el texto tradicional hacia formatos interactivos acordes al uso cotidiano en los teléfonos celulares.

La función de audio permite a las personas tocar un icono de micrófono en la caja de texto para grabar mensajes con una duración máxima de un minuto. Una vez enviado el archivo sonoro, cualquier miembro de la comunidad puede pulsar sobre la pista para escucharla mientras revisa la publicación.

Voceros de la compañía confirmaron que estas notas de voz quedan sujetas a las normas comunitarias vigentes para todo el material audiovisual. El sistema aplica moderación humana junto con algoritmos de transcripción automática de voz a texto para detectar infracciones, habilitando la herramienta para mayores de dieciocho años de manera progresiva.

Los realizadores audiovisuales cuentan ahora con la opción de abrir votaciones dentro de sus publicaciones para consultar directamente a la audiencia. La herramienta admite configurar hasta cinco respuestas posibles y fijar un límite temporal para recibir las opiniones de los seguidores sobre temáticas futuras o decisiones cotidianas.

Esta alternativa agiliza el relevamiento de datos sobre preferencias de vestuario, recetas de cocina o ideas para próximas grabaciones sin recurrir a plataformas externas. Los porcentajes se actualizan en tiempo real con cada voto registrado, promoviendo una participación más activa entre los usuarios que siguen la cuenta.

El nuevo rol de la interacción en TikTok

El paquete de herramientas comenzó su despliegue técnico bajo diferentes etapas según las características de cada formato. Mientras las fotos con movimiento y las votaciones ya operan de forma global, las notas de audio y los carruseles múltiples completarán su distribución durante el próximo mes.

Con la renovación constante de sus comentarios, la firma TikTok consolida su liderazgo frente a otras plataformas y redes sociales. La incorporación de sonido y votaciones convierte el área inferior de los videos en un punto de encuentro dinámico para toda la comunidad digital.