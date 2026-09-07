Javier Milei recibe a directivos de Tesla en Casa Rosada mientras batalla el súper RIGI en el Senado

El Presidente mantendrá reuniones clave con la automotriz de Elon Musk y la firma de infraestructura tecnológica para promover desembarcos de gran escala.

El presidente Javier Milei encabezará este lunes en la Casa Rosada una serie de audiencias de alto nivel con ejecutivos globales del sector tecnológico y automotriz. Las reuniones se desarrollarán de manera simultánea a las intensas conversaciones políticas que el oficialismo mantiene en el Senado para destrabar el denominado súper RIGI, el proyecto de ley diseñado para otorgar beneficios extraordinarios a sectores estratégicos aún no desarrollados en el país.

Red de datos e infraestructura tecnológica: la llegada de DayOne Data El primer encuentro del Jefe de Estado está pautado para las 12:00, momento en que recibirá a los representantes de DayOne Data, una corporación con sede en Singapur especializada en el desarrollo y operación de centros de datos de última generación. La empresa cuenta con antecedentes de inversión en mercados como Malasia, Indonesia, Hong Kong y Finlandia.

Esta audiencia abre la posibilidad formal de una nueva inversión de envergadura en infraestructura digital, sumándose a los antecedentes de la industria en la Patagonia, donde firmas internacionales como OpenAI y Sur Energy proyectaron instalaciones de procesamiento de datos por hasta USD 25.000 millones.

La relación con Elon Musk y el desembarco de Tesla N/A A las 14:00, Milei continuará la agenda institucional al recibir a la delegación de Tesla. La reunión retoma la relación directa construida con Elon Musk a partir de los compromisos asumidos en 2024 para el desarrollo de proyectos vinculados al litio y la producción de baterías de almacenamiento energético en territorio nacional.

Claves y modificaciones del súper-RIGI en el Senado Los encuentros bilaterales se concretan en un marco regulatorio donde el Gobierno busca la aprobación definitiva de un marco de incentivos enfocado en proyectos que superen un piso de inversión de USD 1.000 millones.