La famosa que se bajó a último momento de PH, Podemos Hablar y la producción tuvo que buscar un reemplazo urgente

La producción de Telefe tuvo que moverse rápido tras una baja inesperada a horas de grabar. De quién se trata y quién la reemplazará.

Una inesperada baja obligó a modificar a último momento la lista de invitados de PH, Podemos Hablar. El ciclo de Telefe, conducido por Andy Kusnetzoff, tenía prevista una nueva grabación esta semana, pero una de las figuras convocadas no pudo asistir y la producción tuvo que buscar rápidamente a una reemplazante.

La emisión llegará a la pantalla este sábado 12 y contará con la presencia de Analía Franchín, Pamela David, Pablo Migliore, Fernán Mirás y Tamara Paganini. A ellos se sumará finalmente Franchín, quien habría sido convocada sobre la hora para completar la mesa.

Una famosa no pudo asistir a la grabación del programa. En principio, el lugar de la periodista estaba destinado a Nati Jota, quien tenía previsto participar del programa. Sin embargo, la influencer debió bajarse de la grabación debido al cuadro de salud que atraviesa desde hace varios días.

La situación fue comentada en Ya fue todo, el programa de streaming de Jotax que conduce Alejandro Castelo, donde explicaron los motivos de la ausencia de la influencer. Según señalaron, Jota se encontraba resfriada y engripada, por lo que no estaba en condiciones de presentarse.