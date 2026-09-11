Lady Gaga se convirtió en mamá por primera vez: las fotos junto a su bebé

La estrella pop y su prometido, Michael Polansky, le dieron la bienvenida a su primer hijo en medio de un hermetismo total.

Stefani Germanotta, o mejor dicho Lady Gaga, dio el paso más importante de su vida personal: ya es mamá. Después de meses de muchísimas especulaciones y un perfil bajo, la noticia bomba fue confirmada por el portal Page Six, que no tardó en viralizar las primeras postales de la cantante paseando por la calle con su recién nacido.

En las impactantes imágenes, la artista de 40 años luce un look totalmente de entrecasa y llevando a su bebé envuelto en un fular, bien cerquita de su prometido, el empresario Michael Polansky.

Las fotos del momento El portal viralizó las imágenes y las redes estallaron en reacciones. X / @PageSix El operativo cerrojo alrededor de este embarazo fue absoluto. Gaga y Polansky, que están en pareja desde 2019 y se comprometieron en marzo de 2024, decidieron blindar su intimidad al máximo nivel. De hecho, la artista se había borrado del mapa mediático tras bajarle la persiana a su maratónica gira "The Mayhem Ball" en abril de 2026, un tour verdaderamente agotador que contó con 86 presentaciones a lo largo de ocho meses.

Desde ese cierre, sus apariciones públicas fueron prácticamente nulas, salvo por una foto suelta en agosto donde se la vio posando junto a un seguidor en el norte de California.