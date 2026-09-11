La tremenda acusación de una famosa cantante contra Mario Pergolini y Roberto Pettinato: "Se metían..."

Bandana participó en el podcast Se dice de mí, conducido por Javier Gutiérrez, y recordó algunos de los fuertes cuestionamientos que recibieron durante los primeros años de la banda. En ese contexto, Lissa Vera y Virginia Da Cunha apuntaron contra Mario Pergolini y Roberto Pettinato por las críticas que recibían en aquel momento.

"Pergolini nos mataba", aseguró Vera. Y Cunha coincidió: "Pergolini nos criticaba". Luego, Lissa recordó una de las frases que el conductor solía utilizar contra ellas: "Nos decía que éramos cinco bolas". "Mucho crítico con el cuerpo constante", agregó Virginia al referirse a los comentarios que recibían sobre su apariencia.

Pero Pergolini no fue el único señalado por las integrantes de Bandana . Vera también recordó un episodio que protagonizó con Roberto Pettinato durante una de las apariciones televisivas del grupo. "Pettinato también nos mataba. Un día no sé por qué se la agarró con Vale (Valeria Gastaldi) y yo casi me paro de mano, en el programa, recién llegadas de España y casi la hace llorar", relató la artista.

"Yo me calenté para la miércoles y lo frené. No le cabió, obviamente, porque como fui al hueso no podía seguir, sino que me iba a empezar a gritar ahí en medio del programa", recordó Lissa.

"Hoy, si nos hacen lo que nos hicieron en ese momento, son cancelados en todos lados, pero nosotras tuvimos que soportar el cimbronazo de que ellos estaban parados sobre un pedestal y que eran totalmente impunes y podían decirnos cualquier barbaridad", aseguró Lissa Vera.

La cantante se refirió al impacto que tuvieron aquellos comentarios sobre su propia imagen: "Se metían con nuestros cuerpos, éramos chiquitas. Yo no sabía que estaba tan buena hasta que miré las fotos de esa época. Yo pensé que era una, te juro que pensé que era una foca. Me miré la foto y digo: 'No, estaba rebuena. Mírame las tet...' en su lugar. Estaba todo bien y me hacían sentir horrible". "Obviamente lo sobreviví. No tengo traumas infantiles con respecto a eso porque no había tiempo, hay que seguir laburando", cerró diciendo Lissa Vera.