Virginia Da Cunha mostró a su novio 20 años menor que ella y contestó con una dura frase a quienes la juzgan

Virginia Da Cunha volvió a estar en el centro de la escena mediática tras oficializar su convivencia con Samir Jaliff, un DJ independiente 19 años menor que ella. Luego de que la noticia de su noviazgo cobrara repercusión en portales y redes sociales, la ex Bandana compartió una serie de publicaciones sobre el paso del tiempo.

A sus 44 años, la cantante publicó un recorrido de imágenes que abarcó desde sus inicios a los 20 años en el programa Popstars hasta su actualidad viviendo rodeada de naturaleza.

En su descargo, la artista fue contundente sobre los mandatos vinculados al paso de los años. " La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años" , expresó la creadora de contenido.

La cantante y el DJ se conocieron haciendo música y ya conviven en un entorno natural.

La intérprete repasó diferentes momentos de su vida personal, remarcando cómo fue transformando su bienestar físico y su mirada sobre el cuerpo a lo largo de las décadas.

Al llegar a su etapa actual, la cantante presentó a su compañero de ruta con entusiasmo. "A mis 44 conocí a este gran hombre , eterno niño de 25 años con el que hoy convivo", redactó en sus historias de Instagram.

La ex Popstars mostró cómo cambió su estilo de vida y su relación con la salud desde los 20 años.

En la misma publicación, la artista dejó una conclusión para sus seguidores. "No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís. La edad está en la mente que comanda al cuerpo", afirmó.

Por su parte, el músico de 25 años le dedicó una emotiva carta al cumplir su primer aniversario juntos. "Una historia que va más allá de lo cursi del amor, trasciende a algo un poco más elevado. El espíritu no entiende de cálculos ni de estereotipos", cerró la joven pareja.