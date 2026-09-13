Netflix: el thriller indio que inquieta a todos y ya está entre lo más visto a días de su estreno

Netflix renovó su catálogo y estrenó una película proveniente de la India que no te dejará levantarte del sillón hasta el final.

Netflix cautivó a los usuarios con sus estrenos luego del inicio de septiembre y uno de ellos se está llevando toda la atención. Se trata de un thriller de la India que combina acción, drama y mucho misterio.

Ambientada en el evocador entorno de la ciudad ficticia de Joypurra, Gandhari es una historia de fe inquebrantable, resiliencia silenciosa y valentía inquebrantable. En el centro de la trama se encuentra Bani, una madre cuya devoción se pone a prueba constantemente, lo que la obliga a afrontar desafíos inimaginables con convicción y sacrificio.

En uno de los papeles más exigentes físicamente de Taapsee Pannu hasta la fecha, la película combina una intensa acción con una profunda humanidad. A medida que se acerca a encontrar a su hija, Bani se ve inmersa en un mundo peligroso donde cada encuentro representa una nueva amenaza, y el elenco contribuye a la tensión e imprevisibilidad de su incansable búsqueda.

El trhiller que se lleva toda la atención en Netflix y recién acaba de estrenar La película ya se posicionó como la segunda más vista de la plataforma, atrás de "Susurran tu Nombre", la producción audiovisual protagonizada por Robert De Niro, y adelante de "Gracias, equipo", una comedia española que también está arrasando en el servicio de streaming más elegido por los usuarios.