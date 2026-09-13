Netflix: el thriller indio que inquieta a todos y ya está entre lo más visto a días de su estreno
Netflix renovó su catálogo y estrenó una película proveniente de la India que no te dejará levantarte del sillón hasta el final.
Netflix cautivó a los usuarios con sus estrenos luego del inicio de septiembre y uno de ellos se está llevando toda la atención. Se trata de un thriller de la India que combina acción, drama y mucho misterio.
Ambientada en el evocador entorno de la ciudad ficticia de Joypurra, Gandhari es una historia de fe inquebrantable, resiliencia silenciosa y valentía inquebrantable. En el centro de la trama se encuentra Bani, una madre cuya devoción se pone a prueba constantemente, lo que la obliga a afrontar desafíos inimaginables con convicción y sacrificio.
En uno de los papeles más exigentes físicamente de Taapsee Pannu hasta la fecha, la película combina una intensa acción con una profunda humanidad. A medida que se acerca a encontrar a su hija, Bani se ve inmersa en un mundo peligroso donde cada encuentro representa una nueva amenaza, y el elenco contribuye a la tensión e imprevisibilidad de su incansable búsqueda.
El trhiller que se lleva toda la atención en Netflix y recién acaba de estrenar
La película ya se posicionó como la segunda más vista de la plataforma, atrás de "Susurran tu Nombre", la producción audiovisual protagonizada por Robert De Niro, y adelante de "Gracias, equipo", una comedia española que también está arrasando en el servicio de streaming más elegido por los usuarios.
El film de la India tiene una duración de dos horas y, sin lugar a dudas, causa un enorme impacto con su argumento. La película se estrenó tan solo hace 11 días y promete seguir arrasando en la plataforma.