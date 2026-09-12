Netflix: tres películas de amor para ver un sábado a la noche

El sábado a la noche suele abrir un dilema frente a la pantalla: elegir rápido o pasar más tiempo frente al catálogo que ante una película. Para quienes buscan una historia de amor con humor y conflictos actuales, Netflix ofrece tres producciones estrenadas durante 2026 que pueden resolver el plan sin demasiadas vueltas.

Las propuestas recorren escenarios diferentes. Una comienza con mensajes enviados a un número equivocado, otra traslada el romance a una empresa y la tercera pone a prueba una amistad durante unas vacaciones. Las tres figuran actualmente en el catálogo argentino y estuvieron entre los contenidos románticos de Netflix más vistos durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el último informe difundido por la plataforma.

El punto de partida de Mensajes de voz para Isabelle mezcla duelo, intimidad y un equívoco tecnológico. Jill, interpretada por Zoey Deutch, atraviesa la muerte de su hermana y continúa llamando a su antiguo número para dejarle mensajes personales. Sin que ella lo sepa, la línea fue asignada a Wes, un agente inmobiliario de Austin encarnado por Nick Robinson.

Él escucha esas grabaciones y comienza a interesarse por una mujer a la que todavía no conoce. La película dura una hora y 58 minutos y completa su elenco principal con Nick Offerman, Lukas Gage, Harry Shum Jr. y Ciara Bravo. Netflix la ubica dentro de las comedias románticas, aunque la historia también reserva espacio para el proceso de pérdida y los vínculos familiares. Alcanzó 53,3 millones de visualizaciones durante la primera mitad del año.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein encabezan Turbulencia en la oficina , una comedia romántica que lleva la atracción entre sus protagonistas al terreno laboral. Jackie dirige una aerolínea y Daniel acaba de incorporarse al equipo legal de la compañía. Ambos intentan mantener la relación en secreto, pero la convivencia profesional y las decisiones personales pronto alteran ese acuerdo inicial.

La película dura una hora y 54 minutos y suma a Betty Gilpin, Bradley Whitford, Amy Sedaris, Tony Hale, Jodie Whittaker y Edward James Olmos. Su enfoque se apoya en dos personas absorbidas por el trabajo que deben afrontar las consecuencias de mezclar una relación con responsabilidades empresariales. Según Netflix Tudum, registró 58,4 millones de visualizaciones en el primer semestre.

Gente que conocemos en vacaciones

La tercera alternativa es Gente que conocemos en vacaciones, adaptación de la novela de Emily Henry. Poppy, interpretada por Emily Bader, actúa por impulso y busca experiencias nuevas. Alex, a cargo de Tom Blyth, prefiere las rutinas y necesita organizar cada paso. A pesar de esas diferencias, construyeron una amistad que incluye vacaciones compartidas durante varios años. El conflicto aparece cuando ambos comienzan a preguntarse si ese vínculo puede transformarse en una relación. La película dura una hora y 57 minutos, transcurre entre distintos destinos e incorpora a Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Jameela Jamil, Molly Shannon y Lukas Gage. Con 77,7 millones de visualizaciones en seis meses, fue la película romántica más vista de este grupo.

Las tres opciones comparten una duración cercana a las dos horas, pero proponen tonos distintos. Mensajes de voz para Isabelle combina romance con una historia de duelo; Turbulencia en la oficina prioriza la comedia adulta y los enredos laborales; Gente que conocemos en vacaciones recurre al vínculo entre amigos que descubren una atracción pendiente. La elección dependerá del tipo de relato buscado para el sábado: uno más emotivo, otro con mayor irreverencia o una historia de viajes y afectos construidos con el paso del tiempo.