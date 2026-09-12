Qué ver en Netflix: tres estrenos de películas ideales para un fin de semana en casa
Netflix sumó a su catálogo tres nuevas películas para disfrutar este fin de semana, incluyendo un drama nórdico, un thriller y una comedia adolescente.
Un fin de semana de frío amerita un catálogo con buenas opciones para maratonear. Para responder a esa búsqueda, Netflix incorporó a su plataforma nuevas producciones para todos los gustos: desde un drama escandinavo hasta una historia de amor adolescente y un thriller con figuras consagradas de Hollywood.
Una mujer sin pasado: el drama nórdico de misterio
Para quienes disfrutan del intriga, la plataforma sumó Una mujer sin pasado, esta producción que sigue la historia de Louise Andersen, una mujer que lleva una vida tranquila en Noruega al frente de un café junto a su pareja, Joachim. Sin embargo, su realidad da un giro drástico cuando aparece un desconocido que asegura que ella es en realidad Helene Söderberg, una mujer que desapareció en Dinamarca tres años atrás. Ante la duda, la protagonista deberá reencontrarse con su pasado de privilegios para reconstruir la verdad sobre su antigua vida.
Susurran tu nombre: el thriller con Robert De Niro y Michael Keaton
Para sumar tensión a la pantalla, Susurran tu nombre se posiciona entre lo más visto del catálogo a nivel global. Con un elenco encabezado por Robert De Niro, Michael Keaton y Adam Scott, la trama sigue a Tom Kennedy, un escritor viudo que intenta rehacer su vida junto a su hijo de ocho años. Todo se complica cuando el niño desaparece, lo que obliga al protagonista a pedir ayuda a su padre, un policía retirado que décadas atrás investigó una serie de crímenes infantiles con un patrón similar.
Quince días: una comedia romántica sobre el primer amor
Entre los estrenos recientes desde Brasil llega Quince días, una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Vitor Martins, orientada al autodescubrimiento y las emociones de la juventud. La historia gira en torno a Felipe, un adolescente introvertido que planea pasar sus vacaciones de verano descansando y mirando musicales en casa. Sin embargo, sus planes cambian por completo cuando el regreso de un amigo de la infancia lo enfrenta a nuevos sentimientos, la aceptación personal y el descubrimiento del primer amor.