La miniserie de Netflix sobre un caso real que conmocionó a Estados Unidos

Netflix estrenó una miniserie documental de tres capítulos que reconstruye la muerte de Mica Miller y las sospechas que rodearon a su esposo pastor.

Netflix estrenó una miniserie documental que volvió a poner en el centro de la escena un caso que conmocionó a Estados Unidos. Se trata de La muerte de la esposa del pastor, una producción basada en un hecho real que gira alrededor de la muerte de Mica Miller, una mujer de 30 años vinculada a una iglesia de Carolina del Sur.

Mica fue encontrada muerta en abril de 2024, en el Parque Estatal Lumber River. Antes se había realizado una llamada al 911 en la que una persona había asegurado que se quitaría la vida en ese lugar. En un primer momento, las autoridades consideraron que podía tratarse de un suicidio.

Con el avance de la investigación aparecieron otros elementos relacionados con su vida personal. Mica estaba casada con John-Paul Miller, un líder religioso que dirigía una iglesia de Carolina del Sur con unos 700 feligreses. Días antes de su muerte, la mujer le había pedido el divorcio.

NETFLIX. Miniserie El documental también aborda los testimonios sobre la relación entre ambos. Mica habría sufrido distintos maltratos y su marido le habría sido infiel en varias oportunidades. La investigación también puso el foco en un supuesto acoso online que se habría extendido durante años.

Los registros mencionados en la investigación indican que ese comportamiento habría comenzado en 2022 y aumentado durante los últimos meses de la relación. Los investigadores federales imputaron a John-Paul Miller por acoso y falso testimonio. El religioso se declaró inocente de los cargos.