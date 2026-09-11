Acaban de llegar a Netflix: tres miniseries ideales para maratonear este fin de semana

Este fin de semana llega a Netflix una selección de miniseries ideales para maratonear, incluyendo thrillers, dramas juveniles y comedias.

Netflix preparó el escenario perfecto para pasar este fin de semana de bajas temperaturas y sumó nuevas propuestas de miniseries que se estrenaron este 10 de septiembre. Entre las novedades se destacan tres opciones para todos los gustos: una miniserie dramática y juvenil, una sitcom para reír sin parar y una producción de los Países Bajos que combina suspenso psicológico y drama.

El club gastronómico: misterio y drama neerlandés Para los amantes de las historias internacionales llegó a Netflix El club gastronómico, una miniserie de solo siete capítulos ideal para quienes buscan una historia de misterio para resolver durante el fin de semana. Este thriller psicológico está ambientado en la localidad de Bergen y sigue a un exclusivo grupo de amigos denominado “club gastronómico”, que lleva una vida marcada por los lujos y los excesos.

Sin embargo, todo cambia cuando uno de ellos muere en un incendio y los integrantes del grupo comienzan a cuestionar todo lo que creían saber sobre los demás. A partir de ese momento, los secretos y las sospechas empiezan a salir a la luz.

La miniserie neerlandesa combina misterio, suspenso psicológico y drama. Foto: Archivo La timonel: el drama juvenil de ocho episodios Entre los estrenos llegó desde Canadá La timonel. La miniserie se suma al catálogo de Netflix dentro del género del drama juvenil y romántico con un total de ocho episodios. La trama sigue a Teagan Tao, una joven de 16 años que tiene un objetivo muy claro: convertirse en una palista de élite.

Sin embargo, al mudarse deberá empezar de cero y terminará uniéndose al equipo de remo masculino. Según la sinopsis de Netflix, en ese nuevo ambiente surgirán rivalidades, vínculos y pasiones que pondrán a prueba sus objetivos.