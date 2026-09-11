La miniserie española de Netflix que es perfecta para una maratón de fin de semana

Netflix tiene una miniserie española que combina deporte, misterio y drama juvenil. La historia sigue a un grupo de atletas que busca alcanzar sus metas.

Netflix tiene en su catálogo propuestas para todos. Entre ellas aparece Olympo, una miniserie española que combina drama juvenil, deporte y misterio. La producción llegó a la plataforma el 20 de junio de 2025 y cuenta con una temporada de ocho episodios.

NETFLIX. Olympo La historia transcurre en el CAR Pirineos, un centro de alto rendimiento donde entrenan jóvenes deportistas. La protagonista es Amaia Olaberria, una nadadora artística muy exigente consigo misma y capitana de su equipo. Su rutina cambia cuando su mejor amiga, Núria, logra superarla por primera vez en una competencia.

A partir de ese momento, Amaia empieza a notar que algunos atletas están mejorando su rendimiento de una manera que no puede explicar. La situación la lleva a investigar qué está ocurriendo dentro del centro. Al mismo tiempo, los jóvenes deben enfrentar la presión de competir y conseguir importantes patrocinios.

La miniserie también aborda las relaciones personales y los conflictos que surgen entre los jóvenes mientras intentan alcanzar sus objetivos deportivos. La producción fue creada por Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad.

Mira el tráiler de la miniserie disponible en Netflix El reparto está encabezado por Clara Galle, quien interpreta a Amaia. También participan Nira Osahia como Zoe Moral, Agustín Della Corte como Roque Pérez, Nuno Gallego como Cristian Delallave y María Romanillos como Núria Bórgues. El elenco incluye además a Nicolás Furtado, Melina Matthews y Jesús Rubios.