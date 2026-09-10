Netflix: esta película es oscura y perturbadora y pocos se animan a verla

Es una de las películas más oscuras de Netflix y pocos se atreven a terminarla. Es perturbadora de principio a fin.

Crudo muestra cómo una joven vegetariana entra a la facultad de veterinaria y sufre una novatada. La obligan a comer carne sin cocinar y desata un hambre aterradora que la transforma en un monstruo. Es una historia en Netflix tenebrosa porque mezcla el miedo a cambiar con deseos oscuros que nadie puede controlar.

Netflix: un viaje sangriento La historia sigue a Justine, una chica tímida que siempre vivió bajo reglas muy estrictas en su casa. Al llegar a la universidad intenta encajar con los demás estudiantes, pero el ritual de bienvenida arruina su tranquilidad. Tras probar ese bocado de carne cruda, algo extraño despierta en su cuerpo y ya no puede parar.