Una historia muy tensa en Netflix, si disfrutas del suspenso

Un secreto familiar y hombres enmascarados: la película de suspenso que no te deja respirar en Netflix.

Mercy te atrapa apenas conoces una casa llena de secretos oscuros y odio guardado. Es una historia de suspenso brutal en Netflix donde cuatro hermanos están encerrados mientras intentan sobrevivir. El peligro acecha tanto fuera de la vivienda como en los rencores ocultos entre los propios familiares.

Netflix: una visita familiar que termina en una batalla sangrienta La trama arranca cuando dos hermanos regresan a la antigua casa de su infancia para despedirse de su madre moribunda. Al llegar al lugar se cruzan con sus dos hermanastros, generando de inmediato un ambiente pesado y lleno de desconfianza. Lo que parecía un reencuentro triste por enfermedad escala rápido hacia una discusión amarga por herencias y rencores pasados.