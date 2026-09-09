5 ejercicios que sí funcionan para marcar el abdomen

Los 5 ejercicios más efectivos si buscas definir el abdomen. Dile adiós a la flacidez con esta rutina abdominal sin salir de casa.

Tener un abdomen fuerte no requiere pagar un gimnasio. Puedes trabajar los músculos de forma constante desde la comodidad de tu sala. Con un par de minutos al día con estos ejercicios notarás la diferencia bastante rápido.

La rutina para transformar tu abdomen Las planchas son el ejercicio más completo que puedes hacer en el suelo. Al mantener el cuerpo recto sobre los antebrazos activas toda la zona media al mismo tiempo. Solo necesitas sostener la postura unos 30 segundos cuidando no bajar la cadera.

Existen varias variantes de planchas Foto: Shutterstock Los encogimientos abdominales o crunches tradicionales siguen siendo un clásico indispensable para la parte superior. Al elevar los hombros del suelo debes apretar el abdomen con fuerza en cada repetición. Haz el movimiento lento para asegurar que los músculos trabajen de verdad.

La elevación de piernas es perfecta si quieres enfocar el esfuerzo en la zona inferior. Acostado boca arriba subes las piernas juntas hasta formar un ángulo recto y las bajas despacio. Es vital pegar la espalda al piso para evitar molestias en la cintura.

Las escaladoras ayudan a quemar grasa acumulada. Desde la posición de flexión llevas las rodillas hacia el pecho de forma alterna y continua. Este movimiento combinado despierta los músculos profundos mientras acelera tu ritmo cardíaco.