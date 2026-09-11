Qué ver en Netflix: la miniserie española de pocos capítulos ideal para maratonear el fin de semana

Con un elenco de renombre, esta producción española de Netflix te atrapará desde el primer capítulo.

"¿Y tú cuánto vas a tardar en morir?". Con esta inquietante pregunta comienza El desorden que dejas, la miniserie española de Netflix que se convirtió en una opción imperdible para los amantes del suspenso y el drama psicológico. Con una atmósfera opresiva y un ritmo constante, la producción es perfecta para maratonear en pocos días.

La historia sigue a Raquel, una profesora de literatura que atraviesa un complicado momento personal y decide aceptar un reemplazo en el instituto de Novariz, un pueblo de Galicia del que es originario su marido. Sin embargo, su entusiasmo inicial se desmorona rápidamente al recibir una nota amenazante entre los exámenes de sus alumnos, lo que despierta un temor real por su vida.

La miniserie está disponible en Netflix. Foto: Archivo Un misterio cargado de secretos en 8 capítulos A lo largo de los ocho episodios que integran la miniserie, la trama construye una tensión atrapante al revelar que la docente a la que Raquel reemplaza se quitó la vida recientemente en circunstancias sospechosas. A medida que la protagonista intenta adaptarse a su nuevo entorno, comienza a investigar por su cuenta la verdad detrás de esa muerte, desentrañando una oscura red de secretos, mentiras y obsesiones que involucra a gran parte del pueblo.

El elenco estelar detras de El desorden que dejas Uno de los puntos más fuertes de esta producción creada por Carlos Montero (co-creador de Élite) es la destacada actuación de su reparto, encabezado por reconocidas figuras del cine y la televisión española: