La película de Netflix repleta de estrellas de Hollywood ideal para ver este fin de semana

Un elenco lleno de caras conocidas, una casa alejada de la ciudad y la sensación constante de que algo no está bien. Dejar el mundo atrás (Leave the World Behind) es una película disponible en Netflix que reúne a Julia Roberts, Mahershala Ali y Ethan Hawke en un thriller psicológico pensado para mantener la incertidumbre hasta el final.

La historia comienza cuando Amanda y Clay deciden escapar durante unos días junto a sus hijos y alquilan una lujosa casa en Long Island. Lo que parecía un fin de semana tranquilo empieza a desmoronarse cuando los dispositivos dejan de funcionar y dos desconocidos aparecen de noche asegurando ser los propietarios de la vivienda.

Con más de dos horas de duración, la película propone un thriller psicológico marcado por la incertidumbre y el aislamiento. Netflix Netflix: una película con reparto de figuras Uno de los principales atractivos de la película es su elenco. Julia Roberts, Mahershala Ali y Ethan Hawke ocupan los papeles centrales, pero también aparecen Myha'la y Kevin Bacon, además de Farrah Mackenzie y Charlie Evans.

A partir de la llegada de los desconocidos, las certezas empiezan a desaparecer. Una posible emergencia tecnológica deja a los personajes prácticamente aislados y la falta de información obliga a dos familias que apenas se conocen a decidir cuánto pueden confiar unas en otras. La tensión crece sin recurrir constantemente a la acción. Dejar el mundo atrás juega mucho más con lo que los personajes desconocen, con pequeños acontecimientos difíciles de explicar y con la posibilidad de que afuera esté ocurriendo algo mucho más grave de lo que pueden imaginar.

¿Quién dirige este thriller de Netflix? La película fue escrita y dirigida por Sam Esmail, creador de Mr. Robot, y adapta la novela homónima de Rumaan Alam, que fue finalista del National Book Award. Netflix la presenta como un thriller apocalíptico y psicológico en el que dos familias quedan atrapadas en medio de una crisis inexplicable.