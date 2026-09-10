De Paul se peleó con Lewandowski y le lanzó un polémico comentario cara a cara: qué le dijo

Rodrigo De Paul salió en defensa de un compañero y quedó cara a cara con el goleador polaco, a quien le lanzó una provocadora frase.

Inter Miami empató 1-1 ante Chicago Fire por una nueva jornada de la MLS, pero el resultado quedó en segundo plano por el picante episodio que protagonizaron Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski en los minutos finales. El delantero polaco, autor del gol de su equipo, primero tuvo un encontronazo con Ian Fray y la discusión terminó involucrando al mediocampista argentino, que salió en defensa de su compañero.

Fue entonces cuando De Paul y Lewandowski quedaron cara a cara. El cruce tuvo un condimento especial por el historial que ambos arrastran: se enfrentaron en los duelos entre Atlético de Madrid y Barcelona y también fueron protagonistas del recordado Argentina-Polonia del Mundial de Qatar 2022. Esta vez, sin embargo, el Motorcito decidió subir todavía más la temperatura con una frase que no pasó desapercibida.

“Yo gané dos Copas Américas y una Copa del Mundo, ¿y vos?”, le lanzó De Paul al goleador polaco. La provocación hizo referencia directa al palmarés que el argentino construyó con la Selección, con los títulos obtenidos en la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

El picante cruce entre Lewandowski y Rodrigo De Paul X @juegosimple__ Así, el empate ante Chicago Fire dejó una imagen que rápidamente recorrió las redes y tuvo a dos figuras de enorme trayectoria como protagonistas. De Paul defendió a su compañero, se plantó frente a Lewandowski y utilizó los títulos que consiguió con Argentina como argumento para picar todavía más un cruce que ya venía cargado de historia.