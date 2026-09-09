Con una asistencia de Messi, el Inter Miami empató 1-1 en su visita a Chicago Fire

Chicago Fire ganaba con un gol de Lewandowski a los 10 minutos, pero Casemiro, asistido por Messi, marcó la igualdad para el Inter Miami a los 48'.

El Inter Miami de Lionel Messi sigue sin levantar cabeza. En medio del irregular presente que atraviesa, igualó 1-1 este miércoles por la noche en su visita a Chicago Fire en el Soldier Field en un discreto duelo que no modificó demasiado los primeros puestos de la Conferencia Este de la MLS 2026.

El combinado local se puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo con un muy lindo gol de Robert Lewandowski, pero las Garzas llegarían al empate en el arranque del complemento tras un centro de córner perfectamente ejecutado por la Pulga con el que asistió a Casemiro.

El gol de Lewandoski para el 1-0 de Chicago Fire ROBERT LEWANDOWSKI.



The heavyweights are going at it and Lewandowski hits first. pic.twitter.com/XmEttvXxGo — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2026 El Soldier Field, que promedia cerca de 20.000 espectadores por partido, se llenó con más de 63.000 aficionados esta noche para ver al astro rosarino en directo en la Ciudad del Viento. Fue un partido entre exestrellas del Barcelona, con Leo y Luis Suárez para los de rosa (vestidos de negro en esta oportunidad), y Robert Lewandowski, el estelar fichaje de los de rojo este verano.

No faltó el tanto del goleador polaco, que a los 10 minutos rompió al igualdad con una maravillosa volea tras un centro del lateral izquierdo Andrew Gutman. Ya lleva siete goles en su primera etapa en la MLS y anotó en sus últimos tres encuentros.

La respuesta del Inter Miami llegó nada más arrancar la segunda mitad. Messi colgó un centro con la zurda desde saque de esquina y Casemiro firmó su tercer gol consecutivo de cabeza con la camiseta de las Garzas. Hubo polémicas en el Fire pues el último toque en la jugada que provocó el saque de esquina fue de Germán Berterame, según mostraron claramente las cámaras. El árbitro no lo vio y en el córner siguiente, el volante brasileño igualó el duelo.