Lewandowski, del fraternal abrazo con Messi al picante encontronazo con De Paul

En el marco del empate entre Inter Miami y Chicago Fire, Lewandowski pasó de un emotivo reencuentro con Messi a un fuerte cortocircuito con De Paul.

El Inter Miami de Lionel Messi empató 1-1 este viernes por la noche en su visita a Chicago Fire en el Soldier Field por la MLS. En el combinado local brilló Robert Lewandowski, flamante refuerzo del último mercado, que abrió el marcador en el arranque del encuentro. Luego Casemiro anotaría la igualdad.

Fue un duelo bastante especial para el histórico goleador polaco, que volvió a verse con el astro rosarino por primera vez desde que este emigró al fútbol estadounidense. Pero lejos de guardar rencor por chispazos del pasado, el reencuentro se produjo de manera bastante respetuosa y hasta fraternal.

El abrazo de Lewandowski con Lionel Messi @ChicagoFire Antes de que los equipos saltaran al campo de juego, la Pulga y Lewy se encontraron en el pasillo y, al verse el uno al otro, se dieron un emotivo abrazo que fue filmado y publicado por la cuenta oficial del Chicago Fire. La escena -de la que también participó Luis Suárez- no tardó en viralizarse y dar la vuelta al mundo.

Además, ya en la cancha, previo al pitazo inicial, se los vio charlando a ambos cracks con entusiasmo, quizás poniéndose al día después de tanto tiempo sin verse, pese a que nunca llegaron a compartir equipo. Pero así como las cosas de dieron de manera respetuosa con Messi, con Rodrigo De Paul pasó todo lo contrario.

El picante encontronazo entre De Paul y Lewandowski Apple TV Sobre el cierre del encuentro, mientras el polaco se estaba cuerpeando con el defensor del Inter Ian Fray en el área, apareció de atrás el Motorcito para sacarlo de un empujón. Entonces se produjo una confrontación entre ambos, en la que se quedaron midiéndose el uno al otro mientras intercambiaban provocaciones.