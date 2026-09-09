El fuerte pedido del capitán del Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez: "Déjenlo en paz"

Luego de la caída del Atlético ante Liverpool, Koke defendió a Julián Álvarez de las críticas de la prensa y los hinchas por el polémico cierre del mercado.

Koke bancó a Julián Álvarez en medio del hostigamiento de la prensa y los hinchas del Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid cayó 2-1 ante el Liverpool este miércoles por la fecha 1 de la Champions League 2026/27. Más allá del resultado, este encuentro marcó el regreso a la titularidad de Julián Álvarez tras confirmarse que se queda en el elenco rojiblanco después de la polémica en el cierre del mercado de pases.

La Araña tuvo una sólida actuación en Anfield y aportó una gran asistencia para que Marcos Llorente abriera el marcador a los 17 minutos del primer tiempo. De todos modos, la relación entre él, el club y la hinchada sigue en un estado delicado, lo que ameritó un contundente descargo del capitán del equipo.

Koke pidió que dejen en paz a Julián Álvarez ESPN "Estamos muy cansados y sobre todo él. Hay que dejarlo tranquilo, que trabaje, que haga lo que a él más le gusta, que es jugar al fútbol", comenzó a exponer Koke, ídolo colchonero y principal referente del plantel, en la zona mixta luego del encuentro al ser consultado por la situación de la Araña.

Tras esto, hizo un fuerte pedido a la prensa (¿y a la hinchada?): "Entre todos tienen que dejarlo un poquito en paz. Es un chico, le están metiendo mucha presión y hay que darle tranquilidad para que juegue, que disfrute y que haga lo que todo jugador quiere, que es poder jugar y dar lo mejor que tiene", remarcó.

En cuanto a lo que fue la actuación de Álvarez frente al Liverpool, fue elogioso del ex River: "Julián hizo un muy buen partido. De a poco se va poniendo en forma y es el jugador que necesitamos. De a poco seguro va a ponerse cada vez mejor con el pasar de los partidos", sentenció Koke.