Lautaro Martínez reveló qué le dijo a Julián Álvarez tras su frustrada salida del Atlético de Madrid

En la previa de Real Madrid-Inter, Lautaro Martínez fue consultado por la situación de su compañero de la Selección y contó que mantuvieron una charla.

Lautaro Martínez reveló que habló con la Araña tras su frustrada salida del Atlético de Madrid y le mostró todo su apoyo.

Lautaro Martínez no esquivó la pregunta sobre Julián Álvarez. En la previa del duelo entre Inter y Real Madrid por la primera fecha de la Champions League, el delantero argentino se refirió al difícil momento que atraviesa su compañero de la Selección y reveló que decidió comunicarse con él para brindarle su respaldo.

"Hablé con él, le mandé un mensaje y le mostré mi apoyo", contó Lautaro. El capitán del Inter dejó de lado la competencia que ambos mantienen por un lugar en el ataque de la Selección argentina y puso por delante la relación personal que construyeron dentro y fuera de la cancha. "Más allá de que compartimos posición y peleamos por un lugar en la Selección, es un amigo", explicó.

Lautaro Martínez bancó a Julián Álvarez Lautaro Martínez, sobre la situación que atraviesa Julián Álvarez. @elchiringuitotv El delantero del conjunto italiano también reconoció que entiende que no es sencillo atravesar una situación como la que le tocó vivir a Álvarez durante el último mercado de pases. “El momento que atravesó y está atravesando no es fácil, pero la decisión es de su club”, señaló. Y completó con un mensaje contundente hacia la Araña: "Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo".

Álvarez había expresado su intención de abandonar el Atlético de Madrid para continuar su carrera en el Barcelona, pero el club español rechazó la propuesta y decidió mantener al delantero, que tiene contrato hasta 2030. La situación generó malestar entre algunos hinchas del Colchonero, mientras que el argentino optó por intensificar su preparación física durante la pretemporada para recuperar su mejor versión.