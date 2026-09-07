River-Independiente Rivadavia: el verdadero motivo por el que Daniel Vila explotó contra Nicolás Ramírez

El presidente de la Lepra fue muy duro contra el árbitro Nicolás Ramírez tras el partido contra River en el Monumental. ¿Qué pasó?

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, apuntó de lleno y fue muy duro contra Nicolás Ramírez, el árbitro del partido contra River en el Monumental. La Lepra perdió 3-1 este domingo y el juez quedó en el ojo de la tormenta. Si bien tuvo algunas decisiones discutibles, el enojo no viene solamente por este partido y por eso Vila terminó diciéndole que "es un bandido".

"Los jugadores jugaron un partidazo. River también jugó un partidazo, pero el árbitro es un bandido. Así lo digo con todas las letras. Si miramos la Copa Argentina, lo que hizo es de público conocimiento. Hoy (por ayer) nos inclinó la cancha. No quiero que nos dirija más", manifestó Daniel Vila en los pasillos del Monumental tras la derrota de Independiente Rivadavia.

Ese antecedente de Copa Argentina que nombra el presidente del Azul es lo que hace que en Independiente estén muy molesto con Nicolás Ramírez. La Lepra ese día terminó el partido con 9 jugadores, con Alfredo Berti expulsado y con 14 minutos de adición en la segunda parte, momento en el que vino el empate de Argentinos Jrs. Ese día, el DT leproso se puso cara a cara con Ramírez y lo trató de "ladrón". Tras lo sucedido, Berti llamó días después al árbitro para pedirle disculpas por tratarlo de esa manera y según cuentan desde la Lepra, el juez nunca le respondió el teléfono.

“NO QUIERO QUE NOS DIRIJA MÁS. ES UN BANDIDO”.



Daniel Vila explotó de bronca con el árbitro Nicolás Ramírez luego de la derrota de #IndependienteRivadavia ante #River



¿Opiniones? Los leemos en comentarios pic.twitter.com/5Fhk1Mf6Q9 — Sifonazo Stream (@SifonazoStream) September 7, 2026 A esto se le puede sumar un hecho más, un 24 de febrero de 2025, en un encuentro entre Argentinos Jrs. 0-0 Independiente Rivadavia. Ese día, Alfredo Berti fue expulsado por el mismo árbitro en La Paternal. Si vamos a los registros, Berti es un entrenador muy pasional, pero no suele ser expulsado. Bueno, las pocas expulsiones que ha recibido en primera han sido de la mano de Nicolás Ramírez.