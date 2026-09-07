La picante cargada de Atlético Tucumán a Racing por su nueva camiseta, tras ganarle en Avellaneda

Atlético Tucumán le dedicó dos posteos a Racing en los que se burló de su nueva tercera indumentaria a rayas negras y amarillas, la cual estrenó anoche.

Racing perdió 2-1 como local ante Atlético Tucumán este domingo por la fecha 8 y continúa hundiéndose en el Torneo Clausura, en el que acumula 7 partidos sin ganar, se ubica último de la Zona B con 5 puntos y, además, está ¡24° en la Tabla Anual! con 26 unidades, a 12 de los puestos de clasificación a copas internacionales.

Era una noche especial para la Academia, ya que significó el estreno oficial de su nueva tercera camiseta, a rayas negras y amarillas, la cual homenajea un uniforme histórico que le había sido denegado en su momento por la organización del fútbol argentino. Pero más allá del valor simbólico de la indumentaria, la misma se convirtió en objeto de burla y memes por su parecido al aspecto de las abejas.

Las cargadas de Atlético Tucumán a Racing tras ganarle en el Cilindro Atlético Tucumán cargó a Racing por su tercera camiseta. Captura @ATOficial La derrota de anoche no ayudó mucho en ese sentido y le valió a la Academia nuevas cargadas en redes sociales, incluidas las del propio Decano, que aprovechó la oportunidad para reírse del rival por su camiseta. "Abejita, dime dónde estás", reza uno de los posteos que hizo en su cuenta oficial, que cita un verso de la canción infantil Abejita Chiquitita de El Payaso Plim Plim

Pero no fue la única gastada, ya que casi en simultáneo compartieron también una foto de Julio César Falcioni, DT del conjunto tucumano, con las tribunas del Cilindro de fondo, con la leyenda "El verdadero abejorro". Estas dos publicaciones no tardaron en viralizarse y fueron ampliamente festejadas por hinchas de todos los equipos -salvo por los de Racing, por supuesto-.