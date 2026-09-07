Juan Pablo Vojvoda habló de su futuro en Racing tras otra derrota que agravó la crisis: "Es la primera vez que me ocurre"

Juan Pablo Vojvoda se refirió a su continuidad luego de la caída ante Atlético Tucumán, que extendió a 7 partidos la racha sin triunfos de la Academia.

Juan Pablo Vojvoda habló de su futuro y fue contundente. El DT reconoció que está sufriendo el momento, pero aseguró que trabajará para revertirlo.

La derrota ante Atlético Tucumán profundizó aún más la crisis de Racing. La Academia acumula 7 partidos sin ganar en el Torneo Clausura y, pese al respaldo de su público durante buena parte del encuentro, terminó recibiendo una silbatina de sus hinchas. En ese contexto, Juan Pablo Vojvoda enfrentó los micrófonos y habló de la complicada actualidad del equipo.

El entrenador fue contundente a la hora de asumir responsabilidades y reconoció que la situación también lo afecta en lo personal. "Es un momento muy difícil, tanto para los jugadores, como para la institución y también para mí. Tenemos que salir rápido de este momento y no lo conseguimos. Soy el responsable de lo que ocurre con el equipo en la cancha", expresó Vojvoda, quien además destacó el respaldo que recibe puertas adentro.

La fuerte confesión de Vojvoda tras otra derrota de Racing "UN MOMENTO MUY DIFÍCIL TANTO PARA LOS JUGADORES, PARA LA INSTITUCIÓN Y PARA MÍ... SOY EL MAYOR RESPONSABLE"La palabra de Vojvoda en conferencia de prensa, muy autocrítica, luego de la derrota ante Atlético Tucumán que dejó a Racing ÚLTIMO en la Zona B del #TorneoClausura pic.twitter.com/NW3CQBNrRD — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2026 Pero la pregunta inevitable fue por su continuidad. En medio de una racha que no encuentra respuestas y con el equipo cada vez más complicado en la tabla, el DT aseguró que no se impone una fecha límite. “Es lógico que aparezcan estas inquietudes y las acepto. No me pongo plazos, pero acepto las realidades también. Me duele muchísimo no ganar. Es la primera vez que me ocurre en mi carrera y tengo que darle la vuelta”, manifestó.

Vojvoda, además, reconoció que está atravesando el momento con especial angustia, aunque dejó en claro que pretende seguir trabajando para revertirlo. “Es un desafío que me tiene mal en este momento, lo estoy sufriendo, pero soy realista también”, sostuvo. Y agregó: “Voy a sufrir la semana, pero voy a trabajarla y le haré frente. Así como acepto la realidad, me revelo ante ella”.