"Brillante": el contundente elogio de Briatore a Colapinto tras su gran remontada en Monza

Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia después de un despiste que lo había mandado al fondo y Briatore le dedicó un contundente mensaje.

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Italia con una remontada que llamó la atención en Alpine. El argentino llegó a estar decimoquinto después de un despiste, pero recuperó posiciones en la segunda mitad de la carrera y terminó noveno. Flavio Briatore valoró especialmente su actuación y le dedicó un contundente elogio.

El resultado tuvo todavía más valor por cómo se desarrolló la carrera para el piloto argentino. Colapinto había largado séptimo y llegó a ocupar el tercer puesto después del reinicio provocado por la bandera roja. Sin embargo, en medio de la lucha con Lewis Hamilton, Lando Norris y Oscar Piastri, perdió el control de su Alpine en una chicana y cayó hasta la decimoquinta posición.

El despiste de Franco Colapinto en el GP de Italia X @SC_ESPN A partir de allí comenzó otra carrera para el bonaerense. Con algunos problemas de subviraje en su A526, Colapinto fue recuperando terreno de manera progresiva y dejó atrás a varios rivales, entre ellos Carlos Sainz, Alex Albon, Nico Hülkenberg, Ollie Bearman y Gabriel Bortoleto. El ingreso del auto de seguridad virtual también le permitió acercarse nuevamente al grupo de los diez primeros.

La pelea por el noveno lugar tuvo como protagonista a Yuki Tsunoda. Colapinto consiguió acercarse al piloto de Racing Bulls gracias a un ritmo superior y, en la vuelta 41, concretó el sobrepaso que le permitió instalarse nuevamente dentro del top 10. Luego fue por Arvid Lindblad, aunque un nuevo despiste en la primera chicana le impidió alcanzar el octavo puesto y finalmente cruzó la bandera a cuadros noveno.

Franco Colapinto y Flavio Briatore fueron protagonistas en Monza. @AlpineF1Team La actuación fue especialmente valorada por Briatore, quien destacó el trabajo de los dos pilotos de Alpine durante todo el fin de semana. “Ambos pilotos han hecho un trabajo fantástico durante el fin de semana”, sostuvo el italiano, antes de remarcar la tarea del argentino: “Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos valiosos para la escudería”. Alpine, además, recortó distancia con Racing Bulls en el campeonato de constructores.