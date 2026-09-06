River recibe a Independiente Rivadavia en busca de su segundo triunfo al hilo: hora y cómo ver en vivo

El River de Ponzio buscará cosechar su segunda victoria al hilo en el Clausura frente a la Lepra Mendocina, que quiere seguir en lo más alto de la Tabla Anual.

River Plate recibirá este domingo a Independiente Rivadavia, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de mantenerse por el camino de la victoria tras el debut triunfal de Leonardo Ponzio como director técnico.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Con Ponzio en el banco, River va en busca del segundo triunfo al hilo River llega a este encuentro luego de un muy flojo inicio de semestre, en el que quedó rápidamente eliminado tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana, lo que derivó en la renuncia del director técnico Eduardo Coudet.

Thiago Almada es titular en River frente a Banfield en el Sur. Prensa River Plate Sin embargo, el fin de semana pasado comenzó el interinato de Ponzio y River pudo reencontrarse con la victoria gracias al 3-2 sobre Banfield. De esta manera, el “Millonario” pudo llegar a los siete puntos, para ubicarse undécimo en la Zona B, por lo que una nueva victoria lo metería de lleno en la pelea por el ingreso a los playoffs.

Independiente Rivadavia quiere seguir en lo más alto de la Tabla Anual Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que es uno de los equipos más sólidos en el fútbol argentino en este 2026. La “Lepra Mendocina”, que tiene como director técnico a Alfredo Berti, viene de ganarle 3-1 a Racing para escalar hasta la sexta colocación en la Zona B y además pudo mantenerse como líder en la Tabla Anual junto con Argentinos Juniors, equipo con el que pelea mano a mano por el título de Campeón de Liga.