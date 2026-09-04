Mostaza Merlo vuelve a River, pero no como DT: cuál será su importante rol en el fútbol

A sus 76 años, y luego de cuatro años parado, el ídolo trabajará nuevamente en River y tendrá injerencia directa en el proyecto deportivo.

Mostaza Merlo es el jugador con más presencias en la historia de River.

Hay regresos que trascienden cualquier cargo, y este es uno de ellos. Mostaza Merlo tiene todo arreglado para volver a River, el club donde se convirtió en una leyenda, aunque esta vez no será para ponerse el buzo de entrenador.

El rol que ocupará Mostaza Merlo en su regreso a River A sus 76 años, el histórico mediocampista formará parte de la estructura de Inferiores que encabeza Gabriel Rodríguez como coordinador general. Eso sí: según trascendió, no asumirá como director técnico de ninguna de las categorías, algo que el propio Mostaza había dejado entrever hace algunos días atrás.

Su tarea estará enfocada en estar cerca de los chicos, observar sus progresos y aportarles herramientas a partir de una experiencia que atraviesa varias décadas del fútbol argentino.

Mostaza Merlo vuelve a River: trabajará en las divisiones juveniles: Foto: archivo Editor de fotos Merlo no sólo fue campeón como jugador y entrenador, sino que es el futbolista que más veces vistió la camiseta del Millonario. Entre 1969 y 1984 disputó nada menos que 563 partidos con la Banda-