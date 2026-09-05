Ponzio recibió una mala noticia en River y tomaría una decisión inusual ante Independiente Rivadavia

A horas de recibir a la Lepra mendocina, Leonardo Ponzio dio a conocer la lista de convocados para su segundo partido como DT interino de River y hay novedades.

Ponzio afrontará su segundo partido como DT interino de River, y ante un rival clave: Independiente Rivadavia.

River vivió una semana tranquila después del gran arranque de Leonardo Ponzio como DT interino, pero el triunfo 3-2 ante Banfield ya quedó en el pasado y ahora se viene una parada mucho más brava. El Millonario recibirá este domingo a Independiente Rivadavia con la intención de volver a hacerse fuerte en el Monumental y alejarse de una vez por todas de la crisis deportiva.

La mala noticia de River que se confirmó en la lista de convocados En la previa, la expectativa estaba puesto en Aníbal Moreno, quien buscaba recuperarse a tiempo de la contractura lumbar que lo había dejado afuera del encuentro frental al Taladro. Y si bien había existido cierta ilusión con su regreso, finalmente se decidió por preservarlo.

Por precaución, el cuerpo técnico decidió darle un día más de descanso y el ex Palmeiras ni siquiera fue incluido entre los convocados. En ese sentido, el gran beneficiado será otro jugador: Fausto Vera seguirá siendo el volante central del equipo de Ponzio.

Los convocados por Leonardo Ponzio para enfrentar a Independiente Rivadavia en el Monumental #VamosRiver pic.twitter.com/4sOSTMHkvf — River Plate (@RiverPlate) September 6, 2026 River, entonces, repetiría ante la Lepra mendocina el mismo once que viene de ganar y muy bien en el Florencio Sola. En paralelo, la lista de citados de la Banda también tuvo una novedad esperada: Tobías Ramírez volvió a ser convocado después de varios meses. El defensor había sido operado en mayo por un síndrome meniscal externo en la rodilla derecha y ahora vuelve a formar parte de la consideración.