El Monumental se queda sin naming: qué pasará ahora con el estadio de River

El estadio de River Plate volverá a llamarse oficialmente Monumental , luego de que Dorinka decidiera finalizar de manera anticipada el acuerdo que había incorporado la marca “Más” a la denominación del recinto. El cambio se hará efectivo desde este fin de semana y, por el momento, no habrá un nuevo sponsor que ocupe ese lugar.

La salida de Dorinka también implicó el retiro de los carteles y de las referencias vinculadas con la compañía , por lo que el nombre histórico del estadio volverá a utilizarse sin ningún agregado comercial. La situación se mantendrá, al menos, durante los próximos meses .

River tiene un acuerdo con Live Nation para la gestión comercial del naming del Monumental , por lo que la búsqueda de una nueva empresa interesada en asociar su marca al estadio quedará para una instancia posterior.

El convenio firmado con la compañía tiene una duración de diez años y contempla un monto total de 110 millones de dólares más IVA. De ese dinero, 80 millones corresponden a la organización de 120 recitales durante la década, mientras que los 30 millones restantes constituyen la suma que Live Nation garantiza por el naming del estadio.

Por ahora, el Monumental conservará su denominación clásica por lo menos hasta enero. A partir de ese momento, Live Nation podrá comenzar a acercar nuevas alternativas comerciales para ocupar el espacio que dejó vacante Dorinka.

El Monumental volverá a lucir su denominación tradicional tras la salida de la marca que acompañaba su nombre.

El antecedente del “Más” en el Monumental

La denominación comercial había comenzado a utilizarse en abril de 2022, después del acuerdo alcanzado durante la presidencia de Jorge Brito. De esa manera, el estadio pasó a ser conocido como Más Monumental, en una estrategia vinculada con el crecimiento comercial del recinto.

En aquel momento, Brito había destacado el alcance que podía tener el acuerdo para el futuro del estadio: "Este anuncio es la llave para abrir la posibilidad de tener un mejor estadio, para que más socios puedan disfrutar y eso no hubiera podido concertarse sin este acuerdo, del que estamos muy contentos".

Ahora, tras la salida anticipada de Dorinka, River vuelve temporalmente a su denominación tradicional mientras queda abierta la posibilidad de que el Monumental vuelva a incorporar un nombre comercial en los próximos meses.