Revelan el exótico rival al que enfrentaría la Selección argentina en el comienzo de la era post Messi

Los subcampeones del mundo volverán a reencontrarse para la fecha FIFA de septiembre, ya sin Lionel Messi, y disputarían una serie de amistosos en el país.

Mientras la AFA prepara el anuncio oficial de los amistosos que jugará la Selección argentina entre septiembre y octubre, desde África dieron por hecho un partido que todavía no fue confirmado: la Scaloneta enfrentaría a Burkina Faso el viernes 3 de octubre, en Buenos Aires.

¿Rival confirmado? Burkina Faso sería uno de los rivales de la Selección argentina La versión fue publicada por distintos medios africanos y, por ahora, no hay precisiones sobre la sede ni el horario. La confirmación recién llegaría este lunes, cuando la casa madre del fútbol argentino haga oficial el cronograma de los próximos compromisos de la Albiceleste.

¿Por qué esta fecha FIFA genera tanta atención? Será el comienza de una nueva era en la Selección después del retiro de Lionel Messi. El capitán dejará un vacío imposible de disimular y el arranque de este nuevo ciclo tendrá, inevitablemente, ese condimento. También queda por resolver si habrá finalmente un encuentro especial para homenajearlo.

Burkina Faso sería uno de los rivales de la Selección argentina en la fecha FIFA post Mundial. Lo que hay que saber del seleccionado africano Burkina Faso está lejos de ser una de las grandes selecciones del continente africano. No tiene el peso internacional de Nigeria, Camerún, Egipto o Argelia, aunque tampoco aparece como un adversario para despreciar. Actualmente ocupa el puesto 62 del ranking FIFA.

Entre 2025 y 2026, los Potros disputaron 17 partidos: ganaron 11, empataron uno y perdieron cinco. Además, vienen de protagonizar algunos resultados llamativos en sus últimas presentaciones: goleó 5-0 a Guinea-Bisáu y luego igualó 1-1 en el segundo duelo entre ambos. También enfrentó a dos equipos europeos: cayó 3-0 contra Rusia y empató 2-2 frente a Bielorrusia.