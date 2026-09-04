Todos los futbolistas de la Selección argentina que cambiaron de camiseta en este mercado de pases

El mercado de pases europeo llegó a su fin y dejó un importante movimiento entre los futbolistas de la Selección argentina . Doce integrantes del plantel que disputó el último Mundial cambiaron de camiseta durante la ventana de transferencias, con operaciones millonarias, regresos al fútbol de élite y nuevos desafíos en distintas ligas.

El movimiento más resonante tuvo como protagonista a Enzo Fernández , quien dejó Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City. El conjunto inglés desembolsó una cifra cercana a los 145 millones de euros para concretar la operación y reunir nuevamente al mediocampista con Enzo Maresca.

La transferencia ubicó al argentino entre las más importantes de la historia del fútbol mundial y fue, sin dudas, una de las grandes noticias del mercado. Pero no fue la única: varios de sus compañeros de Selección también protagonizaron cambios relevantes de cara a la nueva temporada.

Emiliano Martínez puso fin a un ciclo de seis años en Aston Villa y continuará su carrera en Chelsea . El arquero argentino se mudó a Londres luego de que el club abonara 7,5 millones de libras esterlinas por su incorporación.

Gerónimo Rulli también cambió de equipo y dejó Olympique de Marsella para incorporarse al Manchester City a cambio de 7,5 millones de dólares. Allí tendrá competencia por el puesto y compartirá plantel con otros futbolistas de jerarquía, además de reencontrarse con un compañero de la Selección argentina.

En la defensa también hubo varios movimientos importantes. Cristian Romero cerró su etapa en Tottenham y fue transferido al Atlético de Madrid de Diego Simeone por 40 millones de euros. En el conjunto español será compañero de Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Juan Musso.

Cuti Romero, referente en la defensa de la Selección argentina, inicia un nuevo desafío en su carrera. @Atleti

Cambios de camiseta en la defensa

El Atlético de Madrid, a su vez, se desprendió de Nahuel Molina, quien fue transferido a la Roma por 13 millones de euros. Nicolás González también dejó el equipo español luego de finalizar su préstamo y regresó a Juventus, donde continuará su carrera en la Serie A.

Facundo Medina, por su parte, abandonó Olympique de Marsella y se incorporó al Bayer Leverkusen. El defensor llegó a la Bundesliga a cambio de 25 millones de dólares, mientras que Marcos Senesi dejó Bournemouth como jugador libre para convertirse en refuerzo de Tottenham.

Otro de los movimientos destacados tuvo a Valentín Barco como protagonista. El lateral fue transferido desde Estrasburgo a Chelsea por 40 millones de euros y compartirá plantel con Emiliano Martínez.

River también sumó figuras de la Selección

El mercado también tuvo movimientos importantes dentro del fútbol argentino. River incorporó a Nicolás Otamendi como jugador libre desde Benfica, en una operación que se concretó antes del Mundial, y además protagonizó una de las grandes compras de la historia del fútbol local con el regreso de Thiago Almada.

El mediocampista dejó Atlético de Madrid y fue adquirido por el conjunto de Núñez por 20 millones de euros, una cifra que marcó un nuevo récord para una transferencia dentro del fútbol argentino.

Thiago Almada, refuerzo top del fútbol argentino. @RiverPlate

Exequiel Palacios fue otro de los argentinos que cambió de destino. El mediocampista dejó Bayer Leverkusen y dio el salto a la Premier League para jugar en Ipswich Town, que pagó 27,5 millones de euros por su incorporación.

A estos movimientos se sumaron otros futbolistas que fueron convocados por Lionel Scaloni durante el último tiempo. Franco Mastantuono fue cedido por Real Madrid a Fiorentina, mientras que Claudio Echeverri pasó a préstamo desde Manchester City a Benfica.

Alejandro Garnacho, en tanto, dejó Chelsea para incorporarse a Aston Villa. Joaquín Freitas continuará su carrera en Flamengo, mientras que Roma reforzó su plantel con dos argentinos procedentes de Italia y Francia: Leonardo Balerdi, desde Olympique de Marsella, y Santiago Castro, desde Genoa.

Así, el cierre del mercado dejó un escenario renovado para buena parte de los futbolistas argentinos que forman parte del ciclo de Scaloni. Algunos afrontarán cambios de liga, otros buscarán consolidarse en nuevos equipos y varios tendrán el desafío de mantener su lugar en la Selección en una temporada marcada por nuevos objetivos.